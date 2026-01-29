Mucho se especuló que la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile era porque estaba listo en la selección de Perú. El técnico lo negaba constantemente y el tiempo terminó dándole la razón.

La escuadra del Rímac finalmente no optó por el técnico campeón con Huachipato hace algunas temporadas y se inclinó por el experimentado brasileño Mano Menezes.

En las redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol anunció que este jueves se realizará una conferencia de prensa, sin explicar el motivo. Eso sí, todo apunta a que será para oficializar al nuevo DT de la selección.

De esta manera, Perú empieza a ganar tiempo de cara a lo que será el próximo ciclo mundialista, en el que pretenden regresar a un Mundial luego de haber estado presentes en Rusia 2018 por última vez.

Menezes será el DT de Perú

Menezes estuvo en Gremio el año pasado y fue a Perú, a jugar contra Alianza Lima en Copa Sudamericana. El elenco peruano fue quien avanzó en la ronda de playoffs.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras su feo fracaso en Chile: Ricardo Gareca encuentra inesperado trabajo en Perú

Álvarez fue segunda opción en Perú

De esta forma, Gustavo Álvarez seguirá esperando por alguna oferta para volver a dirigir, ya que sí estaba considerado como la alternativa a Mano Menezes.

Según indica el Diario Uno de Perú “trascendió que Gustavo Álvarez fue considerado como alternativa”.

Agregaron que “de acuerdo a lo que se conoció, la FPF sostuvo dos reuniones con el argentino, pero nunca avanzó a una negociación definitiva, dejando el camino libre para la llegada de Menezes”.

Publicidad