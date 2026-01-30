Colo Colo está a un día de debutar en la Liga de Primera ante Deportes Limache y todavía no tiene cerrado su plantel, ya que sigue buscando fichajes.

En Blanco y Negro tienen una reunión clave este viernes, donde el tema a tratar será la llegada de un nuevo mediocampista, tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Uno de los jugadores que tiene en la mira el Cacique para cubrir la mitad de la cancha es Williams Alarcón, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, donde no es titular.

Colo Colo no ha presentado propuestas por Williams Alarcón

Para conocer detalles de la negociación de Colo Colo con Alarcón, en RedGol hablamos con cercanos al seleccionado nacional, que negaron cualquier oferta alba por el jugador formado en el Monumental.

“Mira, han llamado de todos lados, pero no tenemos nada claro todavía. No hay nada claro“, explicaron.

“Que yo sepa no hay nada. De momento no se ha presentado ninguna oferta de Colo Colo por Williams. Apenas sepa algo, les voy a contar”, agregó.

Por último, comentaron que el mediocampista está tranquilo en Buenos Aires y espera seguir sumando minutos en el cuadro Xeneize en la temporada que recién partió en Argentina.

“Williams está bien, está tranquilo, con calma y espera ganarse un lugar en el equipo. Él sabe que no es fácil jugar en Boca, pero siempre ha sido considerado. Está bien”, cerraron.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.