Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Misceláneo

Peluca Falcón vuelve a ser padre y tiene un nuevo colocolino en la familia: “Bienvenido Momo”

Maximiliano Falcón fue padre nuevamente: le dio la bienvenida a su hijo Mónaco, quien llega a acompañar a Domingo.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Peluca Falcón fue padre nuevamente
© ArchivoPeluca Falcón fue padre nuevamente

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo el año pasado en medio de la polémica. Pero con el paso del tiempo el hincha albo lo ha perdonado y le ha hecho saber su cariño, más aún cuando hoy ex jugadores del Cacique pasan a Universidad de Chile.

Por eso recibió muchas muestras de afecto al ser padre por segunda vez. Jugando en el Cacique fue padre de Domingo hace casi 5 años y ahora le toca disfrutar a Mónaco.

La noticia la dio a conocer la señora del Peluca, Florencia Pouso. “Y de repente el amor tomó otra forma. Bienvenido Mónaco”, señaló en redes sociales mostrando al recién nacido.

La felicidad de Maxi Falcón

La publicación tuvo la reacción del defensa uruguayo, que se mostró dichoso por el nacimiento de su nuevo heredero.

“Se agranda la familia. Bienvenido Momo”, manifestó el central que actualmente milita en el Inter Miami junto a un emoji de corazón.

Publicidad
Maximiliano Falcón deja la grande entre los hinchas de Colo Colo con este mensaje

ver también

Maximiliano Falcón deja la grande entre los hinchas de Colo Colo con este mensaje

Falcón hace algunos días publicó que quiere tiempo antes de volver a Colo Colo, lo que ilusionó a los hinchas del Cacique por un posible retorno.

De todas maneras, no es sencillo el regreso de Peluca, debido a que tiene contrato en Inter Miami hasta fines del 2028. Incluso, tiene la chance de jugar un adicional en la MLS.

Lee también
Sorpresa: Rivarola elige al centrodelantero titular de la U
U de Chile

Sorpresa: Rivarola elige al centrodelantero titular de la U

¿Están los refuerzos? La lista de citados de U. de Chile contra Audax
U de Chile

¿Están los refuerzos? La lista de citados de U. de Chile contra Audax

Sigue sin pega: Álvarez fue descartado por un gigante de Colombia
U de Chile

Sigue sin pega: Álvarez fue descartado por un gigante de Colombia

El canal que transmite Colo Colo vs. Limache en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Limache en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo