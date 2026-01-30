Maximiliano Falcón dejó Colo Colo el año pasado en medio de la polémica. Pero con el paso del tiempo el hincha albo lo ha perdonado y le ha hecho saber su cariño, más aún cuando hoy ex jugadores del Cacique pasan a Universidad de Chile.

Por eso recibió muchas muestras de afecto al ser padre por segunda vez. Jugando en el Cacique fue padre de Domingo hace casi 5 años y ahora le toca disfrutar a Mónaco.

La noticia la dio a conocer la señora del Peluca, Florencia Pouso. “Y de repente el amor tomó otra forma. Bienvenido Mónaco”, señaló en redes sociales mostrando al recién nacido.

La felicidad de Maxi Falcón

La publicación tuvo la reacción del defensa uruguayo, que se mostró dichoso por el nacimiento de su nuevo heredero.

“Se agranda la familia. Bienvenido Momo”, manifestó el central que actualmente milita en el Inter Miami junto a un emoji de corazón.

Falcón hace algunos días publicó que quiere tiempo antes de volver a Colo Colo, lo que ilusionó a los hinchas del Cacique por un posible retorno.

De todas maneras, no es sencillo el regreso de Peluca, debido a que tiene contrato en Inter Miami hasta fines del 2028. Incluso, tiene la chance de jugar un adicional en la MLS.