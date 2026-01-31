Tras una breve temporada en el extranjero, el jugador nacional Vicente Concha se despidió de Indonesia y cerró su regreso a Chile donde se suma a equipo que lucha por el regreso a la división de honor del fútbol chileno.

Hace algunos días, el comunicador Miguel Araya en sus redes sociales, el jugador ya se encuentra en la tierra de los Dragones y se suma a Deportes Iquique. “Hace instantes, el defensa central chileno Vicente Concha arribó a la ciudad y se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de Deportes Iquique”.

Mientras que el medio El Reportero señaló que el equipo se está enfocado en reforzarse para lograr el ascenso, donde destacada el fichaje de Concha.

La carrera de Vicente Concha

El jugador de 23 años y más de 1,90 de estatura juega como defensa, comenzando su carrera en Deportes Temuco el año 2021 donde jugó hasta el 2024.

En 2025, llegó su primera oportunidad internacional donde llegó a Brasil fichando por Ponte Prenta. A los pocos meses se despidió del equipo y se marchó a Indonesia para jugar en el Garudayaksa F.C. de la Liga 2.

A nivel de selección, Concha fue nominado a la selección sub 17 de Chile y durante 2022 y 2023 fue parte de los microciclos de la Selección Sub-23.

Iquique luchará por el ascenso este 2026

Los Dragones Celestes buscan dejar atrás un complejo 2025 donde perdieron la categoría, a lo que se suman las salidas de Steffan Pino y Hans Salinas.

Ante esto, el cuadro comenzó a reforzarse y anunció las llegadas de Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala, Franco Ledesma, Isaac Lobos y Brayan Garrido. Asimismo, anunció las renovaciones de Diego Orellana, Daniel Castillo y Álvaro Ramos.