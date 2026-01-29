Deportes Iquique busca dejar atrás un complejo 2025 donde descendieron y, por este motivo, jugarán en Primera B este 2026. Buscando el regreso a la división de honor del fútbol chileno, los Dragones Celestes se siguen reforzando y un esperado fichaje ya está en la ciudad.

Hace algunos días, el comunicador Renzo Luvecce reveló que el defensa central Vicente Concha sellaba su regreso a Chile y se suma a Iquique. “Rescindió contrato con Garudayaksa F.C. de la Liga 2 de Indonesia y tiene todo OK con Deportes Iquique, me confirman que firmó contrato y será oficial muy pronto”.

Vicente Concha ya está en Iquique

Según revela el comunicador Miguel Araya en sus redes sociales, el jugador ya se encuentra en la tierra de los Dragones. “Hace instantes, el defensa central chileno Vicente Concha arribó a la ciudad y se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de Deportes Iquique”.

Añadiendo que “el jugador fue esperado por directivos de la institución y se espera sea prontamente presentado”.

Vicente Concha regresa a Chile tras un paso por Brasil e Indonesia/Photosport

La carrera de Vicente Concha

El defensor de 23 años y más de 1,90 de estatura inició su carrera en Deportes Temuco el 2021, para luego saltar a Brasil el año pasado donde fichó con Ponte Prenta. A los pocos meses se despidió del equipo y se marchó a Indonesia para jugar en el Garudayaksa F.C. de la Liga 2.

A nivel de selección, Concha fue nominado a la selección sub 17 de Chile y durante 2022 y 2023 fue parte de los microciclos de la Selección Sub-23.

Iquique busca su regreso a Primera A

El cuadro nortino busca disputar el 2027 en el Campeonato Nacional nuevamente, por lo que tras experimentar las salidas de Steffan Pino y Hans Salinas, el club anunció la llegada de esperados refuerzos para esta temporada.

Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala, Franco Ledesma, Isaac Lobos y Brayan Garrido, se suman al equipo. Asimismo, anunció las renovaciones de Diego Orellana, Daniel Castillo y Álvaro Ramos.

