El mercado de fichajes también se movió durante el mes de septiembre, y fue así que una exótica liga le abrió los brazos a un defensor chileno formado en Deportes Temuco.

Una de sus particularidades es que mide un metro 94 de altura, tiene 23 años y emigró desde el fútbol de Brasil por donde tuvo una breve estadía hasta hace no mucho.

Se trata de Vicente Concha, formado en el cuadro del Pije y que ahora hace sus armas en el novel Garudayaksa FC, cuadro de Indonesia que fue fundado apenas en el 2025.

Formado en Deportes Temuco de 1,94 marca doblete de ensueño

Si bien Vicente Concha ya se había estrenado con una asistencia el pasado 14 de septiembre con su nuevo club en la victoria por 2-0 ante Sriwijaya FC, este fin de semana le tocó hacerlo en las redes.

Y fue así que el formado en Deportes Temuco marcó un doblete en la victoria por 4-0 del Garudayaksa FC ante Persekat por la segunda fecha de la Championship de Indonesia.

El nacional anotó aprovechando su altura, ya que ambos tantos fueron de remate de cabeza. El primero ocurrió en el minuto 16′, para abrir la cuenta de su club, tras un tiro libre.

Tras esto vinieron las anotaciones de Asep Berlian y Everton, para dejar todo al minuto 55′ con una contundente ventaja de 3-0. Luego, vendría el otro cabezazo de Concha, quien al 59′ puso el 4-0 definitivo.

Mira uno de los goles de Vicente Concha en Indonesia:

Cabe destacar que Vicente Concha jugó los 90 minutos del encuentro, sumando su segunda titularidad en la victoria que fue vista por 1.158 espectadores, jugado en el Stadion Pakansari de Bogor, al sur de Yakarta.

Resultado que deja al Garudayaksa FC como puntero de la Championship con 6 puntos. Su próximo desafío será ante PSPS Pekanbaru, el lunes 29 de septiembre a las 5:30 hrs de Chile como local.

