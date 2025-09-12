El cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 le entregó a la Selección Chilena la oportunidad de poder hacer debutar en cancha a tres futbolistas jóvenes, que pronto verán acción en el Mundial Sub 20 que se hará en nuestro país.

Mientras que en la derrota ante Brasil hizo su estreno con La Roja Absoluta el central Iván Román, en el empate sin goles con Uruguayhicieron lo propio el lateral derecho Ian Garguez y el extremo izquierdo Emiliano Ramos.

Precisamente este último futbolista hace noticia, pues según revelaron desde Everton de Viña del Mar, hay interés por él desde un gigante del fútbol europeo como es el Manchester United. Aunque éste surgió antes de su debut en la Selección.

ver también Lloró cuando lo citaron a la Roja y debutó ante Uruguay con una chance clarísima: el partido de Emiliano Ramos

Manchester United interesa en debutante de la Selección Chilena

Fue Christian Ochoa, entrenador del fútbol joven “ruletero” que en diálogo con AS Chile reveló que si bien dado su actual nivel siempre aparecen rumores que vinculan a Ramos con una partida a Europa, el interés más serio fue desde Inglaterra.

“Por lo que supimos había un interés de un veedor italiano que representa al Manchester United. Preguntó por él y por sus características, para saber si podía jugar un poco más desde atrás, haciendo todo el recorrido, como se hace ahora en Europa”, revelaron desde Everton.

“Él es un extremo, pero el fútbol requiere hoy en día que los jugadores hagan todo el recorrido. Ya no se juega con los extremos solamente pegados a la banda. Emiliano físicamente es muy joven”, agregó Ochoa tras su estreno oficial en la Selección Chilena.

Publicidad

Publicidad

Emiliano Ramos, debutante en la Selección Chilena, interesa al Manchester United (Photosport)

Los números de Emiliano Ramos en 2025

Luego de su paso por el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, el delantero se convirtió en inamovible para Everton. Hasta ahora disputó 1.396 minutos en 23 juegos, donde registra dos goles y una asistencia. Datos que le valieron su oportunidad en La Roja Adulta.