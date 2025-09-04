La selección chilena se empieza a despedir de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 y, totalmente eliminada, visita a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Chile llega al duelo con Nicolás Córdova en la banca, en calidad de reemplazante interino de Ricardo Gareca. El nacional inicia su segundo interinato en el Equipo de Todos, y será frente a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti.

La nueva selección chilena de Nico Córdova visita a Brasil.

El duelo es válido por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja colista en la tabla y su única aspiración contra Brasil y Uruguay es superar a Perú en puntaje para no finalizar colista.

Minuto a minuto de Brasil vs. Chile