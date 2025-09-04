Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Minuto a minuto: la nueva selección chilena de Nicolás Córdova visita a Brasil en el estadio Maracaná

La nueva selección chilena, con Nicolás Córdova en la banca, visita el maracaná con la misión de hacer un buen papel contra Brasil, en la penúltima fecha de las eliminatorias.

Por Alfonso Zúñiga

La Roja visita a Brasil en el Maracaná por la penúltima fecha de las eliminatorias.

La selección chilena se empieza a despedir de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 y, totalmente eliminada, visita a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Chile llega al duelo con Nicolás Córdova en la banca, en calidad de reemplazante interino de Ricardo Gareca. El nacional inicia su segundo interinato en el Equipo de Todos, y será frente a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti.

El duelo es válido por la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja colista en la tabla y su única aspiración contra Brasil y Uruguay es superar a Perú en puntaje para no finalizar colista.

Minuto a minuto de Brasil vs. Chile

Se espera una multitud en Maracaná

El coloso del fútbol mundial espera recibir esta noche a poco más de 65 mil espectadores, con una importante cantidad de hinchas chilenos que dirán presente en Río de Janeiro.

El camarín de La Roja en Maracaná está listo

A través de sus canales oficiales, la Selección Chilena muestra cómo está el vestuario, además de los números que usarán algunos de nuestros compatriotas en Río de Janeiro.

Tweet placeholder

¿Dónde ver el partido de La Roja?

Por primera vez en el camino rumbo al Mundial 2026, Chilevisión no transmitirá a la Selección Chilena, por lo tanto, este encuentro se podrá ver por las pantallas de Mega y Mega 2.

Detalles del partido

La selección chilena visita a Brasil este jueves 4 de agosto, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. El duelo es válido por las 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Arbitrará el venezolano Alexis Herrera.

Comenzamos la previa

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Llegó el día y Nico Córdova vuelve a debutar como entrenador interino de la selección chilena adulta. La Roja visita a Brasil en el Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, al cual el equipo nacional no asistirá. ¡Pero se inicia un nuevo proceso de recambio! Acompáñanos en la previa y minuto a minuto durante el partido.

