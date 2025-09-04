La selección chilena regresa a la acción esta noche para visitar a Brasil en el Estadio Maracaná. Con Nicolás Córdova como nuevo DT el equipo de todos comienza a vivir una nueva etapa con un recambio de jugadores que buscará no cerrar estas Eliminatorias como el colista absoluto.

Y es que la debacle de nuestro seleccionado sorprende a varios en el continente. De un equipo que ganó dos Copas América y supo ser competitivo a nivel internacional pasamos a esto, a tratar de no terminar últimos en un proceso donde clasificaban al Mundial siete de diez combinados.

Al respecto opinó un referente del scratch como Mauro Galvao, campeón de la Copa América de 1989 con la verdeamarela, quien en charla con La Tercera no escondió su sorpresa al ver a la Roja tan abajo en la tabla en este cierre de las Elminatorias.

“Chile era una de las selecciones más complicadas de enfrentar”

El ex defensor afirmó que “para mí es una sorpresa que la selección chilena esté en una posición tan mala, ya descalificada de la Copa del Mundo. Sorprende, porque cuando yo jugaba siempre fue un equipo muy fuerte, a nosotros siempre nos daba problemas”.

“Últimamente, también tenían una selección muy buena, que ganó títulos de Copa América. No sé qué habrá sucedido en el camino”, agregó.

La selección chilena visitará desde las 20:30 a Brasil en el Estadio Maracaná.

En ese sentido, Galvao aseguró que “antiguamente, era una de las selecciones más complicadas de enfrentar para nosotros, tenía futbolistas de mucha calidad. A nosotros nos daba mucho trabajo, porque tenía atletas de mucha velocidad, muy voluntariosos”.

“No sé qué le habrá sucedido realmente, tal vez puede ser la falta de una buena camada de jugadores, muchas veces hay algunos que no rinden en la alta competencia. Sin embargo, se necesitaba una buena planificación, sobre todo en las categorías del fútbol de base, ese es uno de los grandes problemas”, concluyó.

¿A qué hora juega la selección chilena vs Brasil?

La Roja se verá las caras ante el scratch desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este duelo será válido por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

