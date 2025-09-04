La Roja vivirá un cierre especial de las Eliminatorias. No hay posibilidad alguna de clasificar al Mundial después de un proceso clasificatorio lamentable iniciado por Eduardo Berizzo y finalizado por Ricardo Gareca. Aun así, los hinchas se mantendrán atentos a los partidos contra Brasil y Uruguay.

La renovada cara de Chile, que será comandado por Nicolás Córdova en estos dos partidos, mantendrá la atención de los hinchas nacionales. El DT borró a los jugadores que ya cumplieron su ciclo y apostará por nombres nuevos, incluidas algunas jóvenes figuras de la Sub 20.

Pero hay malas noticias. El partido contra Uruguay, programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, tendrá una importante restricción de aforo por culpa de un castigo de la FIFA.

Desde Zúrich informaron que, producto de una sanción por “discriminación y abuso racista” en el pasado duelo contra Argentina, la Roja deberá jugar su próximo partido de local “con un número limitado de espectadores (reducción del 50%) o, alternativamente, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial”.

La FIFA castigó a Chile como local: jugará con aforo reducido contra Uruguay en el cierre de las Eliminatorias

Triste cierre de Eliminatorias: la Roja eliminada y con aforo reducido

Es por eso que Chile enfrentará a Uruguay con aforo reducido. En específico, solo 24.400 personas podrán asistir al partido que se jugará en el Estadio Nacional, recinto que acoge a 48 mil personas habitualmente.

No es lo único. Además, la FIFA le informó a Chile que debe pagar una multa de 115.000 francos suizos (casi 140 millones de pesos chilenos) por lo sucedido ante Argentina, donde los hinchas nacionales emitieron varios cánticos en contra de los trasandinos.