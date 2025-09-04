Es tendencia:
Chile vs. Brasil: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Roja se enfrenta a los Cariocas esta semana, en la lucha por las Eliminatorias.

Por Franccesca Arnechino

La Roja deberá enfrentar a la verdeamarela de Carlo Ancelotti.
Regresan los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por la fecha 17. Jornada en que la Selección Chilena, ya sin posibilidades de clasificar, deberá enfrentar un difícil duelo contra Brasil, ahora dirigido por Carlo Ancelotti.

Recordemos que será el primer partido de La Roja sin Ricardo Gareca como entrenador, en su lugar estará Nicolás Córdova como técnico interino, al frente de un equipo renovado, sin jugadores de la “Generación Dorada” y con varios jóvenes que debutarán en la selección.

¿A qué hora juega Chile vs. Brasil y dónde ver EN VIVO?

La Selección Chilena se enfrenta a Brasil, este jueves desde las 20:30 hrs. en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Si quieres ver el partido de La Roja, será transmitido únicamente a través de la señal abierta de Mega, Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

Podrás ver el partido en los siguientes canales, según tu cable operador.

Mega señal abierta

  • 9 (Santiago)
  • TDT
  • 9.1 (Santiago)
  • 3.1 (Arica)
  • 2.1 (Iquique)
  • 9.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 5.1 (Gran Valparaíso)
  • 12.1 (Talca)
  • 2.1 (Gran Concepción)
  • 5.1 (Temuco)
  • 8.1 (Valdivia)
  • 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
  • 10.1 (Coyhaique)
  • 13.1 (Punta Arenas)
MEGA CABLE

  • VTR: 20(Santiago)/709
  • DirecTV: 150/1150
  • Movistar: 120/809
  • Claro: 54/554
  • Zapping: 20
  • TuVes HD: 56
  • Entel: 65
  • Mundo: 16/516
  • GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)
Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

