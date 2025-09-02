Esta semana vuelven los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por la fecha 17. Jornada en que la Selección Chilena, ya sin posibilidades de clasificar, deberá enfrentar un difícil duelo contra Brasil, ahora dirigido por Carlo Ancelotti.

Recordemos que será el primer partido de La Roja sin Ricardo Gareca como entrenador, en su lugar estará Nicolás Córdova como técnico interino, al frente de un equipo renovado, sin jugadores de la “Generación Dorada” y con varios jóvenes que harán su debut en la selección.

¿Dónde ver a Chile vs. Brasil EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

La Selección Chilena se enfrenta a Brasil, este jueves desde las 20:30 hrs. en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Si quieres ver el partido de La Roja, será transmitido únicamente a través de la señal abierta de Mega, Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO , previo pago de suscripción mensual.

Podrás ver el partido en los siguientes canales, según tu cable operador.

Mega señal abierta

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

MEGA CABLE

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

