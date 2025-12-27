Arturo Vidal vivió una de las temporadas más difíciles de su carrera en Colo Colo. Ahora, antes de regresar a los entrenamientos, disfruta de sus vacaciones en Colombia.

El King ya suma dos años desde que regresó al club que lo formó. En 2024 fue una de las grandes figuras del título, pero en el 2025 mostró una de sus peores versiones. Solo jugó 27 partidos, con 3 goles y 1 asistencia. Números que incluso pusieron en duda su continuidad.

Las vacaciones de Arturo Vidal

Luego del decepcionante año de Colo Colo, Arturo Vidal decidió cambiar de aire y tomar vacaciones fuera de Chile. El jugador se fue a Colombia, país de su pareja Sonia Isaza. Lejos de todo lo que relacionado con fútbol, el “23” intenta recargar energías de cara al 2026.

Estando allá, justo el King coincidió con Salsódromo, una fiesta que da inicio a la Feria de Cali. Vidal no se quiso quedar fuera y fue parte de la festividad que reúne a la gente local. En su rol de celebridad internacional, no pasó desapercibida su presencia.

Arturo Vidal desfiló con su pareja arriba de uno de los carros. El evento estuvo acompañado de la lluvia, pero como en buen país tropical, esta estuvo lejos de apagar la fiesta. El King incluso habló con el medio local W Radio Colombia.

“De verdad que es maravilloso, me sorprendió. Es increíble. Nunca había estado, mi mujer me había invitado antes, pero ahora se me dio la oportunidad y de verdad que es maravilloso. A pesar de la lluvia, la gente está apoyando acá y disfrutando“, indicó un feliz Arturo Erasmo Vidal.

“Tengo que volver antes, pero lo que más pueda voy a disfrutar. ¿Cómo soy para la sala? Estamos aprendiendo”, cerró entre risas el bicampeón de América. Colo Colo regresa a los entrenamientos el sábado 3 de enero, por lo que al King ya no le quedan muchas vacaciones.