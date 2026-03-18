Tras haber dejado a Chile sin Mundial y con la peor campaña histórica en unas Eliminatorias, Ricardo Gareca sigue dando que hablar. Y para peor, despachó desafortunados dichos de su paso por el país.

El entrenador que pasó sin pena ni gloria por la banca nacional participó en La Sustancia y festinó con el fracaso que dejó a la Roja sin la cita planetaria del fútbol. Es más, dijo que en Perú lo adoran por eso.

Pese a que posteriormente trató de arreglarla y dijo que en Chile lo trataron bien, los dichos de Gareca rápidamente llegaron al país. Para comenzar, aseguró que “el pisco es peruano”, calentando sus dichos posteriores.

Así recuerda Gareca su paso por Chile

Ricardo Gareca fue consultado sobre su relación tanto con Perú como con Chile. Ahí el entrenador se inclinó por los incaicos, dando una curiosa explicación tras su magra campaña por la Roja.

Gareca sigue hablando de la selección chilena /Photosport

“La gente (en Perú) me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile, terminamos últimos, pensaban que lo hice a propósito”, dijo, entre las risas del panel. Fue ahí que trató de arreglarla dando las gracias.

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Con ánimos de hacer las paces con la selección chilena y sus hinchas, Gareca le dejó un mensaje al país. Ahí aseguró que “me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile, no me salieron los resultados”.

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Por ahora el DT sigue sin agarrar banca luego de su último lugar con la Roja. Ha sonado en selecciones como Perý y Venezuela, además de que su nombre fue carta hasta para dirigir U de Chile, aunque aún está cesante.