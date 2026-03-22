La selección chilena sigue viendo como sus rivales directos le sacan mucha ventaja, porque justamente eso es lo que está haciendo Perú antes del inicio del proceso para el próximo Mundial.

Mientras la Roja sigue con Nicolás Córdova como entrenador interino, en el vecino país ya está trabajando el brasileño Mano Menezes como director técnico con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Además, el cuadro Bicolor tiene cerrado un amistoso de lujo, el mismo que quería jugar Chile, puesto que se confirmó que será rival de España antes del Mundial de 2026.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Perú será sparring de España antes del Mundial

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dio a conocer que su país será rival del cuadro ibérico, uno de los candidatos para quedarse con el certamen planetario, antes del inicio del Mundial.

España jugará un amistoso con Perú. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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“Para junio tenemos un amistoso en México con España y hay uno todavía que no se ha cerrado“, confirmó el citado dirigente del fútbol peruano.

El encuentro entre peruanos y españoles ya tiene sede, puesto que se desarrollará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, con lo que México se afianza como sede de varios amistosos antes del torneo planetario.

En síntesis

Mano Menezes asumió como director técnico de Perú para el proceso del Mundial 2030.

asumió como director técnico de para el proceso del Mundial 2030. La selección de Perú enfrentará a España en un amistoso en junio en México.

enfrentará a en un amistoso en en México. El partido entre peruanos y españoles se disputará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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