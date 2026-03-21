Meses nos separan de uno de los momentos más esperados por el fútbol planetario. El Mundial 2026 pretende ser un torneo inolvidable, donde por primera vez se encontrarán 48 selecciones del orbe.

Una de las selecciones que tendrá un reencuentro con el Mundial, tras 52 años de ausencia, es Haití. El cuadro caribeño solamente clasificó a la Copa del Mundo de Alemania 1974 y se fue sin conocer victorias.

De hecho, en aquella competencia, Haití fue derrotado en la fase de grupos por Italia (3-1), Polonia (¡7-0!) y por Argentina (4-1). Ahora, compartirá grupo con Brasil, Escocia y Marruecos.

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Uno de los que estará y que estuvo en nuestro país

Ricardo Adé lucía, hace apenas seis años, la jineta de Magallanes. En efecto, en el duelo ante Deportes Santa Cruz, válido por la fecha 13 de la Primera B del 2020, el defensa haitiano hizo historia al ser el primer capitán haitiano del Manojito de Claveles.

Su paso por el fútbol chileno fue fructífero, a nivel personal. Si bien no consiguió el ascenso ni con Santiago Morning, ni con Magallanes, sí llamó la atención del Mushuc Runac, equipo que le abrió las puertas del fútbol ecuatoriano.

A partir de allí, su ascenso fue vertiginoso. Llegó a Ambato en 2021 y, al año siguiente, fue campeón de Ecuador con el Aucas. Su paso siguiente fue Liga de Quito, donde actualmente milita y lugar en el que se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023.

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Tiempos en los que vistió la de Magallanes | Photosport

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Y eso que estuvo en la calle…

Este ascenso vertiginoso de Ricardo Adé contrasta de manera sorprendente con sus comienzos. Buscando salir de Haití, el defensa central intentó penetrar en el fútbol asiático. Se contactó, para eso, con un agente que le sugirió viajar a Tailandia.

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Llegado al país, el agente que había contactado a Adé desapareció. Sin contactos y sin un club de fútbol que lo quisiera, tuvo que sobrevivir en la calle en un país desconocido. Finalmente, volvió a Haití donde retomó su carrera.

Ahora, Ricardo Adé podrá cumplir el sueño mundialista de todo jugador. Si bien quería jugar contra Cristiano Ronaldo, uno de sus ídolos, podrá marcar a jugadores de la talla de Vinicius o Brahim Díaz.