Es 115° y no ha disputado ningún mundial: el insólito rival de Argentina en fecha FIFA

La fecha FIFA se avecina y la selección de Argentina ya tiene su rival para afinar los últimos detalles de cara a lo que será el Mundial 2026 y la defensa del título conseguido en Qatar.

Con Lionel Messi como líder y capitán absoluto, el elenco de Lionel Scaloni buscará un inédito Bicampeonato. El tema es que la preparación del equipo ya empieza a generar ruido al otro lado de la Cordillera. Especialmente por la gestión de Claudio Tapia.

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Es que el Chiqui había confirmado a Guatemala para disputar el último partido en Argentina y así su gente se pueda despedir del equipo antes del Mundial. El tema es que por un tema legal, la selección centroamericana no podrá jugar ante la albiceleste.

Lo que se debe a que disputaría un partido con los trasandinos y luego otro ante Argelia en Italia. Según el reglamento está prohibido disputar encuentros en continentes distintos en una fecha FIFA.

Argentina anunció nuevo amistoso para el 27 marzo ante Mauritania.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Pero la dirigencia de la AFA se movió rápidamente y este viernes 27 de marzo confirmó a su nuevo rival: Mauritania. Lo que de inmediato desató una ola de comentarios en redes sociales.

¿En qué ranking está Mauritania?

La selección africana de Mauritania será el rival de Argentina este 27 de marzo en el Estadio La Bombonera. El duelo está pactado a las 20:15 horas y se espera lleno total en el recinto de Boca Juniors.

Lionel Messi demostrará su talento ante los todopoderosos de Mauritania (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido en redes sociales por el nivel que enfrentará la selección campeona del mundo. De entrada tiene peor ranking FIFA que Chile ya que se ubica en el lugar 115° del mundo.

El último partido lo ganó en septiembre del 2025 ante Togo. Aunque esto no sirvió ya que terminó quinto en el grupo B de las clasificatorias al Mundial por África. Tras ello, acumula tres empates y dos derrotas. Entre sus figuras asoma el defensa Nouh El Abd del FAR Rabat de Marruecos y el delantero Aboubakary Koita del AEK Atenas de Grecia. En tanto es dirigida por el español Aritz López.

Lo que vuelve a desatar las críticas sobre Chiqui Tapia, ya que aún no se conoce el rival de la segunda fecha FIFA y hasta se especula con que solo sería ocupada con entrenamientos por Scaloni. A tal punto que se hace la comparación con las otras selecciones clasificadas del continente y se profundiza la crisis ya que sí se medirán ante rivales de nivel. Si hasta Chile ante Surinam y Nueva Zelanda asoman como rivales con mejor ranking.

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