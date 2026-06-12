El Diario Olé llevó los dichos del ex delantero chileno, quien no tiene mucha confianza en el combinada albiceleste.

Las expectativas en torno a la selección argentina en este Mundial 2026 están por las nubes. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como el campeón vigente a defender su título, por lo que varios esperan que en Norteamérica pueda ganar su cuarta estrella a nivel planetario.

Sin embargo, no todos confían en lo que pueda hacer la albiceleste en este torneo. En ese grupo un poco más pesimista está Patricio Yáñez, quien en Radio Agricultura le quitó bonos a nuestros vecinos.

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina (…) Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”, declaró Yáñez.

Además, el ex delantero chileno avisó que “pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final (…) Ojalá sea eliminado por Uruguay, sería lindo”.

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En Argentina tomaron nota de estos dichos de cara al Mundial 2026

Estos dichos no pudieron pasar piola al otro lado de la cordillera. Y es que para el pueblo argentino es casi una afrenta que haya gente que no confíe en que harán un buen papel en esta Copa del Mundo.

Así quedó claro en el Instagram de Diario Olé, donde replicaron estos dichos en un posteo con el titular “Pato Yáñez, ex selección chilena, habló de las chances de la Scaloneta en el Mundial”.

Así llevó Diario Olé los dichos de Pato Yáñez sobre Argentina en el Mundial 2026.

Los comentarios de los hinchas trasandinos no se hicieron esperar. “Pato tenes menos futbol que luzu tv”, “No pasa nada seguro nos cruzamos en alguna fase con Chile así nos muestran cómo jugar”, “que hablen los que clasificaron” y “será que su selección sea la sorpresa del mundial” fueron algunos de los mensajes.

La selección argentina en este Mundial 2026 jugará en el Grupo J, donde enfrentará ante Argelia (16 de junio en el Arrowhead Stadium), Austria (22 de junio en el AT&T Stadium) y Jordania (27 de junio en el AT&T Stadium).

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En síntesis