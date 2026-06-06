Lionel Scaloni avisa que puede hacer cambios de última hora en la nómina de Argentina: “Seguramente”

El entrenador de la Albiceleste indicó que hay opciones de que realice modificaciones en el listado si es que hay algún lesionado.

La selección argentina es una de las grandes candidatas para quedarse con el Mundial de 2026, debido a que es la campeona vigente y espera repetir el plato en América del Norte.

El gran gestor del combinado albiceleste es el entrenador Lionel Scaloni, quien habló en la antesala del amistoso que jugarán este sábado ante Honduras y dejó un recado para los jugadores citados para la Copa del Mundo.

El campeón del mundo fue consultado sobre si hará algún cambio en la nómina de 26 futbolistas si hay algún “tocado”, ante lo cual no dudó en señalar que “seguramente puede pasar“.

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Lionel Scaloni puede cambiar a jugadores en la nómina de Argentina

Lionel Scaloni reconoció que hay jugadores que están entrenando de forma diferenciada, y que si no están a plenitud para el Mundial, pueden ser reemplazados a última hora.

“Los chicos que entrenan aparte van mejorando. Ya sabíamos al dar la lista cómo estaba cada uno. No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos. Tal vez en el segundo alguno pueda jugar. A partir de allí veremos cómo evolucionan”, dijo el estratega.

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“Estamos seguros de que si alguno no está bien, se quedará afuera y eso lo tenemos en claro. Por ahora venimos bien, monitoreando y no arriesgando. Cuando llegue la última semana, que es cuando hay que acelerar, ahí tomaremos las decisiones que haya que tomar. Veremos cómo avanzan los planes de recuperación”, agregó.

Lionel Scaloni prepara a su equipo para el Mundial. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Por último, se refirió a la situación particular de Lionel Messi, quien presentó problemas musculares en su último partido con Inter Miami antes de sumarse a la concentración de Argentina.

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“Viene bien, se entrenó una parte con el grupo y no está completamente diferenciado. Capaz suma minutos en algunos de estos amistosos”, cerró.

Argentina jugará un amistoso este sábado desde las 20:00 horas de Chile ante Honduras, en el estadio Kyle Field de Texas.

En síntesis

El entrenador Lionel Scaloni evalúa realizar cambios en la nómina de 26 convocados.

evalúa realizar cambios en la nómina de 26 convocados. La selección argentina jugará este sábado un partido amistoso contra el combinado de Honduras.

jugará este sábado un partido amistoso contra el combinado de Honduras. El partido de Argentina se disputará en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

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