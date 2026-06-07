A días del inicio del Mundial 2026, anuncian cambiatones de láminas en la Región Metropolitana y Valparaíso.

Quienes todavía buscan completar el álbum del Mundial 2026 tendrán una nueva oportunidad este fin de semana. En la previa del inicio del torneo, se realizarán cambiatones de láminas en tiendas Pronto Copec de la Región Metropolitana y Valparaíso, a través de espacios de intercambio, sobres de regalo y desafíos futboleros para los asistentes.

La actividad busca reunir a niños, adultos y coleccionistas en torno a una de las postales más reconocibles de cada cita mundialera: llevar las láminas repetidas, buscar las figuras que faltan y compartir con otros fanáticos que intentan completar su álbum antes de que ruede la pelota.

Sigue el furor por conseguir láminas del Mundial 2026

La primera jornada se realizará este viernes 5 de junio, entre las 17:00 y las 19:00 horas, en las tiendas Pronto Copec Gales (Av. Príncipe de Gales 6880) y Vitacura (Av. Vitacura 5579).

Este domingo 7 de junio, en tanto, la actividad llegará a Bosques de Montemar, en Concón (Avda. Edmundo Eluchans N° 3100), junto con una segunda tienda por confirmar en Pronto Las Salinas, Viña del Mar (Av. Jorge Montt 2300).

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Junto con los espacios de intercambio, cada activación contará con dinámicas para los asistentes. Los primeros 50 en llegar recibirán un sobre de láminas gratis, mientras que quienes participen en el desafío de dominadas podrán optar a un sobre adicional.

Las jornadas se desarrollarán en tiendas habilitadas para recibir a los asistentes durante el fin de semana, buscando facilitar un punto de encuentro ordenado y seguro para fanáticos, familias y coleccionistas.

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Desde Pronto Copec adelantaron que estas actividades podrían repetirse durante las próximas semanas, acompañando la cuenta regresiva para el inicio del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La apuesta gastronómica para la previa del Mundial

Además de las cambiatones, Pronto Copec también sumará una propuesta especial a su carta durante la temporada mundialera. Hasta el 6 de julio, la marca tendrá disponible la Hamburguesa Mundialera, una edición limitada que podrá encontrarse en cerca de 70 tiendas con cocina.

La preparación incluye aros de queso, salsa BBQ, queso, tocino y salsa Pronto, y tendrá un valor de $7.490. También se podrá encontrar en formato combo con papas grandes y una lata mundialera, por $9.290 en ciudad y $9.690 en carretera.

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Con esta propuesta, la marca busca acompañar la cuenta regresiva al torneo deportivo más esperado, no solo desde las actividades de intercambio, sino también desde una oferta pensada para quienes ya viven el ambiente futbolero en sus pausas, viajes o encuentros de fin de semana.

Así, entre repetidas, sobres y desafíos de dominadas, Pronto Copec se suma este fin de semana a la fiebre por completar el álbum del Mundial, un fenómeno que ya comenzó a instalarse en kioskos, colegios, oficinas y grupos de WhatsApp en todo el país.