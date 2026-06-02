La editorial italiana, en auge en estos momentos, gracias al álbum del Mundial 2026, se convirtió en el nuevo socio estratégico de la 3° categoría del fútbol nacional.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la noche de este lunes un importante acuerdo comercial para la temporada 2026. La reconocida editorial italiana Panini, impulsada por el éxito del álbum del Mundial 2026, será el nuevo naming sponsor de la Liga de Segunda.

La competencia que pasará a llamarse oficialmente Liga de Segunda Panini 2026, alianza que incorpora a una de las marcas más reconocidas del mundo del fútbol a una categoría que ha enfrentado serias dificultades económicas durante los últimos años.

Panini llega al fútbol chileno

Panini nació en 1961, pero fue diez años más tarde cuándo marcó un antes y un después en la industria futbolística, en 1970 con su primer álbum oficial para la Copa Mundial de la FIFA México 1970.

Desde entonces, la compañía se transformó en un fenómeno global, acompañando a generaciones de fanáticos a través del coleccionismo. El acuerdo contempla apoyo directo a los clubes.

Según informó la ANFP en su comunicado oficial, el convenio considera apoyo directo para las instituciones que participan en la categoría, además de una amplia presencia de marca en distintos activos relacionados con el campeonato.

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Entre ellos destacan el estático central en los partidos, la incorporación del nombre de Panini en las camisetas, los soportes oficiales del torneo y las publicaciones digitales asociadas a la competencia.

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Desde Quilín destacaron que esta alianza busca seguir fortaleciendo el crecimiento de la categoría y aumentar su visibilidad, de la mano de un socio con una amplia trayectoria dentro de la industria deportiva.

Panini es el naming oficial de la Segunda División

En resumen…

Panini será el nuevo naming sponsor de la Liga de Segunda en 2026, que pasará a llamarse Liga de Segunda Panini 2026 .

en 2026, que pasará a llamarse . El acuerdo contempla apoyo directo a los clubes y presencia de marca en camisetas, partidos, soportes oficiales y plataformas digitales.

y presencia de marca en camisetas, partidos, soportes oficiales y plataformas digitales. Desde la ANFP destacan que la alianza busca fortalecer el crecimiento y la visibilidad de una categoría que ha enfrentado dificultades económicas en los últimos años.

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