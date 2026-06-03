La Celeste tenía a su 10 como la gran duda para la cita planetaria, pero este miércoles se aclaró todo el panorama. El Loco festeja.

En Uruguay todo era preocupación luego de que rumores apuntaran a la baja de una de sus principales figuras para el Mundial 2026. El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión de última hora que encendió alarmas y que, para suerte, no es tan grave como se pensaba.

El 10, pieza fundamental para el esquema de Marcelo Bielsa, presentó un problema muscular que la Celeste confirmó a través de un comunicado. Sin embargo, en el mismo también remarcó que no es impedimento para que dispute la cita planetaria.

La noticia generó un enorme alivio en los hinchas charrúas, quienes veían a uno de sus referentes con un pie afuera del torneo. Sin duda una alegría para un pueblo que una vez más se ilusiona con hacer historia y así levantar la Copa del Mundo.

Uruguay confirma: Giorgian De Arrascaeta sí va al Mundial pese a lesión

Giorgian De Arrascaeta tenía a todo Uruguay con el corazón en la mano antes del Mundial. El mediocampista de 32 años encendió alarmas con los problemas físicos que presentó, pero que luego de exámenes quedaron en un susto que no pasó a mayores.

Giorgian De Arrascaeta se lesionó en Uruguay, pero igual llega al Mundial. Foto: Getty Images.

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A través de un comunicado, la Celeste contó la verdad en torno a lo ocurrido con la estrella del Flamengo. “El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el complejo celeste”.

Fue ahí que confirmaron que hubo un problema, pero que no es de gravedad. “Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero a misma no imposibilita su participación en el Mundial“.

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De hecho y para que no quedara duda alguna, desde Uruguay enfatizaron en que Giorgian De Arrascaeta viaja sí o sí a la cita planetaria. “Se mantiene inalterada su convocatoria en la copa mundial de la FIFA 2026“, remataron.

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Así, Marcelo Bielsa respira un poco más tranquilo y sigue adelante con su plan original para ir a buscar una nueva estrella para los charrúas. Todo esto en un torneo que marcará el final de su ciclo al mando de la selección ante la serie de polémicas a las que se ha visto enfrentado.

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Uruguay podrá contar con Giorgian De Arrascaeta para el Mundial. El mediocampista se recupera de su lesión mientras entrena como puede para no perderle el ritmo a la Celeste del Loco.

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El grupo de Uruguay en el Mundial 2026

Con De Arrascaeta en sus filas, Uruguay afina los últimos detalles para lo que será su participación en el Mundial 2026. La Celeste chocará en la fase de grupos con Arabia Saudita (15 de junio, 18:00 horas), Cabo Verde (21 de junio, 18:00 horas) y España (26 de junio, 20:00 horas).

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En resumen, Uruguay y el Mundial

El gran susto de Uruguay previo a la Copa del Mundo: Los rumores sobre una posible baja de Giorgian De Arrascaeta encendieron todas las alarmas en el país sudamericano. El mediocampista de 32 años, actual figura del Flamengo y pilar de “La Celeste” , sufrió una molestia física durante un entrenamiento matutino, lo que generó enorme preocupación de cara al inicio del Mundial 2026 .

Los rumores sobre una posible baja de encendieron todas las alarmas en el país sudamericano. El mediocampista de 32 años, actual figura del Flamengo y pilar de , sufrió una molestia física durante un entrenamiento matutino, lo que generó enorme preocupación de cara al inicio del . Parte médico oficial y alivio para los hinchas: Para la tranquilidad de todo el pueblo charrúa, la selección uruguaya emitió un comunicado aclarando la situación. Los exámenes médicos confirmaron una lesión muscular en el gemelo, pero ratificaron que el cuadro no es de gravedad, por lo que su participación en la cita planetaria no está en riesgo y su convocatoria se mantiene inalterable.

Para la tranquilidad de todo el pueblo charrúa, la selección uruguaya emitió un comunicado aclarando la situación. Los exámenes médicos confirmaron una lesión muscular en el gemelo, pero ratificaron que el cuadro no es de gravedad, por lo que y su convocatoria se mantiene inalterable. Pieza fundamental para el adiós de Marcelo Bielsa: La confirmación de que el “10” viaja al Mundial es un respiro vital para el esquema de Marcelo Bielsa. El talentoso volante será fundamental en el plan del estratega argentino, quien buscará pelear por el título en un torneo que además estará marcado por ser el cierre definitivo de su polémico ciclo al mando de la selección de Uruguay.

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