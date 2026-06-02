El ex DT de la Roja aclaró que no sa había despedido del equipo en dichos anteriores y, de paso, confesó sus sueños como entrenador.

Marcelo Bielsa habló de todo en la previa de su participación en el Mundial 2026 junto a la selección de Uruguay. El Loco aclaró de entrada que anteriormente no quiso despedirse del equipo y que no se irá post Copa del Mundo.

“Dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no significa terminar. Nosotros habíamos trabajado en partidos amistosos, Eliminatorias, Copa América y el Mundial evidentemente es el punto más alto de la etapa”, lanzó.

Pero no se quedó ahí. También el rosarino dejó en claro que sueña con coronarse campeón del mundo y está dispuesta a cambiar todo lo que logró por el objetivo. Ese incluye sus millones y hasta logros con la selección chilena.

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Marcelo Bielsa y sus confesiones

Siempre con su tono directo, Marcelo Bielsa enfrentó a la prensa y ya se puso en modo Mundial 2026. Ahí quiere hacer historia con Uruguay y está dispuesto a sacrificarlo todo por el oro del torneo.

Bielsa aún no le pone fin a su ciclo con Uruguay /Getty Images

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“Dicen que yo gano una fortuna… Si todo lo que gané en los años que hace que estoy, me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o salir campeón del mundo, ¿quién no lo pagaría?”, explicó.

Por eso, el ex DT de la selección chilena dice que se proyecta en la banca uruguaya hasta que el contrato así lo diga. Al respecto explicó que “yo no hablé de terminar”.

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“Efectivamente termina mi vínculo con la AUF, pero siempre me hubiera parecido irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, cerró el rosarino.

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