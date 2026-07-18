El jugador de Midtjylland no quiere partir a una liga de menor nivel en Europa.

El futuro de Darío Osorio ha sido un tema recurrente en el último tiempo. Si bien hubo una opción concreta en este mercado, todavía no llega la oferta que satisfaga su deseo.

El extremo del Midtjylland ha tenido muy buen rendimiento en sus tres años en este club. Por esta razón, pareciera ser el momento oportuno para salir de Dinamarca e ir a un torneo de mayor exigencia. Incluso, el chileno ya sabe dónde quiere jugar.

Las 5 ligas a las que quiere ir Osorio

En los últimos días se supo de un interés del Trabzonspor de Turquía. De hecho, estos habrían puesto 15 millones de euros sobre la mesa por Darío Osorio, pero el Midtjylland los rechazó. De acuerdo a diversas informaciones, los daneses esperan 20 millones de la divisa del viejo continente.

Además del dinero, la posible partida de Osorio al fútbol turco dejaba la sensación de que este movimiento no representaba un mayor avance en la carrera del formado en Universidad de Chile. Al parecer él también piensa de la misma manera.

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Según lo que informa Campo DK, Darío Osorio tiene como principal prioridad el ir a una liga que sea del top 5 del fútbol europeo. A los 22 años está en un momento oportuno para comenzar a probarse contra los mejores luego de tres temporadas en Dinamarca.

Debido a lo anterior, Osorio desea partir a Inglaterra, España, Francia, Italia o Portugal. Con esto, prácticamente se confirma que no irá al Trabzonspor y que el Midtjylland está a la espera de una oferta más atractiva económicamente para ellos, y deportivamente para el jugador.

Osorio podría estar viviendo sus últimos momentos en Midtjylland. Imagen: Getty

Por ahora no ha existido ofrecimientos formales por el chileno de alguna de las ligas top, pero se espera que con el término de la Copa del Mundo 2026 se active el mercado y pueda surgir una oferta realmente atractiva. Darío Osorio en Midtjylland ha jugado 110 partidos, con 23 goles y 15 asistencias.