El volante de contención trasandino entró en el segundo tiempo, hizo un sinfín de faltas innecesarias y coronó su terrible 2026 con una tarjeta roja directa por una conducta violenta contra un rival. Eso recordó cuando el Toro trapeó el piso con él en plena Bombonera.

Leandro Paredes ingresó en el segundo tiempo del partido que España le ganó en el alargue a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Y su entrada no se notó mucho, salvo por la cantidad de faltas innecesarias que hizo el mediocampista de Boca Juniors.

Si bien el capitán de los Xeneizes fue de los puntos más destacados del equipo argentino en esta Copa del Mundo, el término que le puso a su participación en el certamen fue muy negativo. En los 52 minutos del encuentro, cuando apenas llevaba siete en la cancha, Paredes se ganó la tarjeta amarilla por empujar sin pelota a un rival.

El árbitro esloveno, Slavko Vinçiç, no dudó y amonestó al “5” de los trasandinos, quien tuvo el peor final posible. Se enfrascó en una fuerte discusión con dos jugadores españoles: Gavi y Eric García, quien ingresó en la prórroga por Aymeric Laporte.

La estúpida tarjeta amarilla que se ganó Leandro Paredes. (Kevin C. Cox/Getty Images).

De hecho, Paredes fue captado en un forcejeo con el centrocampista del Barcelona, a quien mandó al piso. Lo mismo ocurrió con García, compañero de Gavi en el seleccionado español y en el cuadro culé. Aunque en el caso del defensor, se puso de pie rápidamente tras el puntapié del volante.

Leandro Paredes mandó al piso a Gavi tras la derrota. (Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)

Según el periodista Fabrizio Romano, Paredes fue expulsado por esta demostración de violencia tras la dolorosísima derrota. Una manera de coronar el desastroso 2026 que ha tenido el exmediocampista de la AS Roma de Italia, el Zenit de Rusia y el Paris Saint-Germain de Francia.

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Expulsado tras derrota de Argentina vs España: el recuerdo del cruce de Leandro Paredes con Zampedri

Leandro Paredes echó por la borda todo lo bueno que hizo en Argentina durante el Mundial 2026 con su pésimo accionar ante España, incluida su conducta tras el pitazo, lo que derivó en su expulsión directa. El volante de Boca estaba muy cerca de Thiago Almada cuando demostró su furia contra dos hispanos.

Leandro Paredes ante Eric García luego de la caída de Argentina vs España. (Al Bello/Getty Images).

Eso trajo varios recuerdos del frustrante año que ha tenido Paredes. Sobre todo por aquella derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica, que silenció La Bombonera gracias a un hermoso gol de Clemente Montes que, de paso, eliminó al cuadro argentino de la Copa Libertadores.

Fernando Zampedri mandó al piso a Leandro Paredes en La Bombonera. Después lo trató de bocón. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Faltaban dos minutos para el final cuando el Toro, un fanático confeso de River Plate, le dejó su lugar a Matías Palavecino. Mientras salía, Zampedri se enfrascó en un tenso diálogo con Paredes. El goleador histórico de los Cruzados lo trató derechamente de bocón a sabiendas de que esa derrota materializaba la eliminación boquense.

Fernando Zampedri le dejó este gesto a Paredes cuando salía de la cancha en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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