Slavko Vincic fue arrestado en el pasado y no se pudo comprobar su nexo con una red de tráfico. La FIFA lo respaldó y quedó libre.

Domingo, invierno y fútbol. Tres palabras que pueden hacer de la final del Mundial 2026 una ecuación perfecta. Argentina enfrenta a España a las 15.00 horas de nuestro país y las parrillas pueden ser un gran acompañante.

Sea como sea, será una final que tendrá la atención de varios en nuestro país. Por un lado, Argentina intentará ratificar lo hecho en el Mundial de Qatar 2022. Y, por el otro, España quiere reeditar la gloria conseguida hace 16 años.

Amantes del fútbol, detractores de Lionel Messi y concienzudos latinoamericanistas podrán converger, con sus respectivos gustos, en torno a la televisión. Al final de la semana conoceremos a un campeón.

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Polémico árbitro para la final

Eso sí, no podía estar ausente ella, la más constante en los partidos de este Mundial 2026. Hablamos de la polémica, que, en este caso, está ligada al árbitro del encuentro, el esloveno Slavko Vincic.

¿Qué pasa con él? Pues, resulta que el árbitro de la final del Mundial 2026 tiene un pasado delicado, por decirlo suavemente. En medio de las restricciones por la pandemia del Covid-19, al silbante se le ocurrió concurrir a un local de comida. A ese lugar irrumpió la policía, por lo que Vincic salió arrancando y tomó un ferry que fue detenido oportunamente.

Allí se arrestó a uno de los creadores del evento en el que participaba Vincic. Se trata de Tijana Maksimovic, líder de una red de proxenetas. Además, en el lugar detuvieron a varios personajes ligados al tráfico de drogas y de armas.

Pese a esto, el árbitro obtuvo el respaldo de la FIFA y de la propia Federación Eslovena de Fútbol, ya que se aseguró que nada tenía que ver con la red desbaratada. A las horas, lo sacaron de prisión. Y ahora será el árbitro de la final del Mundial 2026.

Vincic dirigió el duelo entre México y Ecuador en 16avos de final del Mundial 2026 | Getty Images

¿A qué hora juega Argentina vs. España la final del Mundial 2026?

Para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro decisivo, toma nota de las coordenadas:

Partido: Argentina vs. España.

Horario: 15:00 horas (hora de Chile).

Transmisión: Chilevisión, DGO, Paramount+.

En resumen…

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026 a las 15:00 horas.

enfrentará a España en la final del Mundial 2026 a las 15:00 horas. El esloveno Slavko Vincic fue designado como el árbitro para la gran final futbolística.

fue designado como el árbitro para la gran final futbolística. El árbitro Slavko Vincic recibió el respaldo oficial de la FIFA tras su detención.