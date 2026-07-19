El estadio donde se juega la final del Mundial 2026 es muy especial para Lionel Messi. Hasta en Argentina lo reconocen.

El MetLife Stadium será el escenario para la esperada final del Mundial 2026, donde España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio. Se trata de un estadio especial para la Albiceleste, y sobre todo para Lionel Messi.

Han pasado 10 años ya desde que, en ese mismo estadio, Chile ganó la Copa América Centenario y llevó a la Pulga a retirarse de su selección.

Es un momento que marcó la carrera del argentino. Tras empatar en el tiempo reglamentario, Chile y Argentina se enfrentaron por el título en penales: Messi falló su tiro, la Albiceleste perdió y todo se derrumbó.

“Ya está, se terminó para mí la selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está“, decía el ahora campeón del mundo.

La final del Mundial se juega en el MetLife Stadium, donde hace 10 años Messi se retiró de la selección Argentina tras perder con Chile | Getty Images

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“De la renuncia a la final del Mundial”: En Argentina reaccionan la regreso de Messi al MetLife Stadium

Era un momento difícil para Lionel Messi y uno bastante distinto al que vive ahora. La Pulga era blanco de críticas en una Argentina que había perdido el Mundial 2014 y la Copa América 2015 contra Chile.

Finalmente, su renuncia duró un poco más de un mes, porque volvió a la selección para jugar las Eliminatorias a Rusia 2018. Después, vendría un dulce periodo que lo llevó a ganar Qatar 2022 y, ahora, a ser finalista del Mundial 2026 con la opción de un bicampeonato.

En Argentina no pudieron evitar referirse al regreso de Messi al MetLife Stadium. “De la renuncia a la selección a la final del Mundial: un estadio inolvidable para Messi“, relató TyC Sports, sumando que “el lugar donde una vez creyó que todo había terminado puede convertirse, ahora, en el escenario de otra página inolvidable”.