Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, la esposa del "10" le dedicó un emotivo mensaje.

Argentina no pudo revalidar el título y cayó en la final del Mundial 2026 frente a España, en un intenso encuentro en el que la Albiceleste nunca logró imponer su juego. Además, el partido podría haber marcado la despedida de Lionel Messi de las Copas del Mundo.

La selección española fue superior durante gran parte del compromiso, aunque no logró romper el empate en el tiempo reglamentario. Recién en la prórroga apareció Ferrán Torres para marcar el gol que terminó con la ilusión del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Tras el pitazo final, las imágenes reflejaron el dolor del plantel argentino, con varios jugadores entre lágrimas, incluido el capitán.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Horas después de la derrota, la esposa del capitán utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al astro argentino, publicación que rápidamente se llenó de reacciones.

“Siempre vas a ser el mejor Leo Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajas los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”.

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Asimismo, Antonela le agradece por todo su esfuerzo. “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”.

“Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

En síntesis: