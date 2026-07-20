Lionel Messi rompe el silencio después de la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste, quien evitó a los medios en el MetLife Stadium, se pronunció por redes sociales.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno…“, dijo en una publicación.
“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, sumó.
“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, destacó también.
Lionel Messi habló tras perder la final del Mundial 2026 | Getty Images
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“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, dijo Lionel Messi.
Como cierre, le dedicó un breve mensaje a los campeones del mundo. “También quiero felicitar a España por el campeonato“, declaró.