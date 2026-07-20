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Mundial 2026

Lionel Messi rompe el silencio tras perder el Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

Un día después, Lionel Messi rompió el silencio y abordó la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Tuvo un mensaje para España.

Por Javiera García L.

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Lionel Messi rompió el silencio
© Getty ImagesLionel Messi rompió el silencio

Lionel Messi rompe el silencio después de la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste, quien evitó a los medios en el MetLife Stadium, se pronunció por redes sociales.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno…“, dijo en una publicación.

“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, sumó.

Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, destacó también.

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Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, dijo Lionel Messi.

Como cierre, le dedicó un breve mensaje a los campeones del mundo. “También quiero felicitar a España por el campeonato“, declaró.

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