El volante del Liverpool compartió un extenso mensaje tras la derrota ante España y aprovechó de responder a quienes se burlaron de Argentina después de la final del Mundial 2026.

España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de derrotar a Argentina en una final que se definió en los últimos minutos con un agónico gol de Ferran Torres. Tras el pitazo final, la tristeza se apoderó de la selección albiceleste, cuyos jugadores quedaron visiblemente afectados sobre el césped.

Entre las imágenes que marcaron el cierre del encuentro estuvo la desolación de varias figuras argentinas, incluido Lionel Messi, quien evidenció su frustración tras quedarse nuevamente a las puertas de un título mundial.

A pocos días de la dolorosa derrota, Alexis Mac Allister, uno de los pilares de la Scaloneta, rompió el silencio y se refirió al subcampeonato de Argentina.

El descargo de Mac Allister por la derrota Argentina

A través de sus redes, el jugador del Liverpool escribió un extenso desahogo sobre lo ocurrido en el Mundial con la albiceleste. “Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal”.

“Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera”.

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Mac Allister señaló que la campaña del equipo ha dejado momentos que no olvidará, como cuando se coronaron campeones el 2022 y pasearon por las calles de Buenos Aires, añadiendo que este 2026 también dejó imágenes inolvidables.

“La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano“.

El jugador del Liverpool alzó la voz tras la eliminación.

“La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío, pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero, ¡están completamente locos! Y nos encanta”.

Añadiendo: “Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo”.

Finalizando le dio las gracias a su familia, amigos y a todos quienes trabajan en la selección por el apoyo durante todo el campeonato. “Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”.