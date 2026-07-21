De vuelta en casa, Lionel Scaloni fue consultado sobre el ambiente dentro de la selección de Argentina en el Mundial 2026.

Argentina regresó a su país después de perder la final del Mundial 2026. Y la vuelta a casa fue la oportunidad para que Lionel Scaloni volviera a hablar tras las lágrimas que marcaron su última conferencia de prensa.

Este martes por la mañana, el entrenador de la Albiceleste atendió a un grupo de periodistas que lo esperaban afuera del predio de la AFA.

Entre las preguntas que se le hicieron estuvieron algunas polémicas de la selección y los rumores de un conflicto dentro del plantel. “No puedo creer lo que me está preguntando“, respondió, molesto.

“Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”, aseguró el DT.

Lionel Scaloni también habló sobre su futuro | Getty Images

ver también Scaloni cuenta la verdad de la FIFA contra Argentina por bandera de las Mavinas: “No dijeron nada”

“Esté o no esté en el cargo…”: Lionel Scaloni y su futuro en Argentina tras el Mundial 2026

Además, Lionel Scaloni se refirió a las dudas de su futuro y el de jugadores como Lionel Messi y Dibu Martínez en la selección. “Después de un torneo así con cosas normales, yo creo que uno se replantea cosas”, dijo.

En su caso personal, explicó que “hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas. La gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante… lo más importante siempre es Argentina. Esté yo o no en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión“.