Rangers de Talca quiere remecer el mercado y analiza quinto refuerzo: “Existen posibilidades”

El cuadro comandado por Ivo Basay sueña con dar el batacazo en la Primera B y evitar el descenso. Hasta el momento tiene cuatro incorporaciones.

Comenzó la cuenta regresiva para el retorno de la Primera B. La segunda rueda está a la vuelta de la esquina y eso lo sabe bien Rangers de Talca.

El cuadro rojinegro tiene la obligación de salir del fondo de la tabla y evitar el descenso. En la primera rueda solo sumaron tres unidades en 15 partidos disputados. Por lo que la tarea se viene cuesta arriba.

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Pese a ello, en el mercado de pases se metieron con todo. Pese a los malos resultados, la directiva y el “Hueso” Basay lograron refuerzos de categoría.

Entre los confirmados asoman Junior Arias, Lautaro Rigazzi, Iván Rozas e Ignacio Mesías. Pero ahora se abre la chance a una nueva incorporación ya para cerrar el plantel estelar que buscará el remontazo.

Rangers busca quinto refuerzo para la Primera B: “existen posibilidades”

Así lo reconoció el gerente deportivo de Rangers, Fabián Marzuca. En plena presentación de la nueva camiseta que ocupará Rangers, el especialista confesó que se mira de reojo un nuevo refuerzo para el segundo semestre.

“Mientras no este cerrado el mercado, pueden existen posibilidades”, contó Marzuca a “Pasión Por los Deportes”. Ahora esto viene de la mano con casos especiales, por lo que pidió calma antes de empezar a tirar nombres al voleo.

“No la exploramos profundamente, por ahora. Esto depende de temas administrativos, como una transferencia a primera división o el termino de un préstamo de forma anticipada”, sentenció.

Cabe consignar que Rangers inicia la segunda rueda de la Primera B este domingo 26 de julio cuando reciba a Deportes Copiapó en el Estadio Fiscal de Talca desde las 12:30 horas.

En resumen:

Rangers de Talca sumó solo tres unidades en 15 partidos de la Primera B.

El gerente Fabián Marzuca confirmó la opción de sumar un quinto refuerzo al plantel.

El equipo piducano debutará el domingo 26 de julio frente a Deportes Copiapó.