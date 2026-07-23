El Capo de Provincia se mide ante los Xeneizes en La Bombonera por los playoffs de la "otra mitad de la gloria".

Boca Juniors y O’Higgins animarán un verdadero partidazo en la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan por el duelo de ida de los playoffs, para seguir en carrera a nivel internacional.

El Capo de Provincia ha andado bien fuera de la frontera chilena. En la Libertadores eliminó a Bahía en Brasil antes de ser dejado en el camino por Tolima, mientras en la Sudamericana derrotó a Millonarios para estar en esta instancia.

Boca vive un momento complejo. Universidad Católica lo eliminó en La Bombonera de la Copa Libertadores, mandándolo a la Sudamericana. Debido a esto, cambiaron de entrenador. Claudio Úbeda dejó su cargo y fue reemplazado por Rodolfo Arruabarrena.

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