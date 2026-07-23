Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Boca Juniors vs O’Higgins MINUTO A MINUTO: todos los detalles de la Copa Sudamericana

El Capo de Provincia se mide ante los Xeneizes en La Bombonera por los playoffs de la "otra mitad de la gloria".

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins visita a Boca en la ida de la Copa Sudamericana.
© Getty - PhotosportO'Higgins visita a Boca en la ida de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors y O’Higgins animarán un verdadero partidazo en la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan por el duelo de ida de los playoffs, para seguir en carrera a nivel internacional.

El Capo de Provincia ha andado bien fuera de la frontera chilena. En la Libertadores eliminó a Bahía en Brasil antes de ser dejado en el camino por Tolima, mientras en la Sudamericana derrotó a Millonarios para estar en esta instancia.

Boca vive un momento complejo. Universidad Católica lo eliminó en La Bombonera de la Copa Libertadores, mandándolo a la Sudamericana. Debido a esto, cambiaron de entrenador. Claudio Úbeda dejó su cargo y fue reemplazado por Rodolfo Arruabarrena.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Boca vs O’Higgins:

Palo de O'Higgins

Arnaldo Castillo pivoteó tras un balonazo largo, le queda la pelota a Francisco González y este le hizo un globito espectacular a Álvaro Montero. El balón dio en el travesaño y salió. Casi el primero de O'Higgins en 6 minutos.

¡Comenzó el partido!

Boca Juniors forma de azul marino tradicional, mientras O'Higgins hace lo propio de celeste. Ya está en marcha el duelo de la Copa Sudamericana.

Ya están en la cancha

Boca Juniors y O'Higgins pisan la cancha de La Bombonera. Ambos equipos se forman en el terreno de juego para posar para las cámaras y darse el tradicional saludo.

Francisco González se irá a México

Una de las grandes figuras de O'Higgins en el semestre ha sido Francisco González. Tan bueno ha sido su nivel, que se irá a Tijuana de México. Claro que partirá después de la llave ante Boca Juniors, por lo que será titular en Buenos Aires.

Paredes a la cancha

Finalmente Rodolfo Arruabarrena confirmó a Leandro Paredes como titular. El subcampeón del mundo dirá presente contra O'Higgins en La Bombonera.

Formación de Boca

Estos son los titulares de Rodolfo Arruabarrena para medirse a O'Higgins:

Tweet placeholder

Formación de O'Higgins

Estos son los once elegidos por Lucas Bovaglio para medirse ante Boca.

Tweet placeholder

¿A qué hora juega Boca vs O'Higgins?

El partido de la Copa Sudamericana será a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

¿Dónde ver a Boca vs O'Higgins?

Este encuentro podrá ser visto en TV por DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

Si la UC pudo...

Ir a jugar a La Bombonera siempre es difícil, pero en mayo de este 2026 Universidad Católica fue y derrotó a Boca Juniors en su propia casa. O'Higgins intentará repetir la historia en la Copa Sudamericana.

Paredes presente

Leandro Paredes estuvo el domingo en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Lejos de restarse, el volante será parte del equipo de Boca e incluso, podría ser titular ante O'Higgins. 

Partidazo en Buenos Aires

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez O'Higgins enfrenta a Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires. Lindo duelo por la Copa Sudamericana.

Lee también
Sin miedo a nada: la ultra ofensiva formación de O'Higgins para visitar a Boca
Copa Sudamericana

Sin miedo a nada: la ultra ofensiva formación de O'Higgins para visitar a Boca

O'Higgins no descarta sorpresa contra Boca en La Bombonera
Internacional

O'Higgins no descarta sorpresa contra Boca en La Bombonera

"Experiencia única": Bovaglio y O'Higgins desafían a Boca Juniors
Copa Sudamericana

"Experiencia única": Bovaglio y O'Higgins desafían a Boca Juniors

Atacante de O'Higgins y la ida vs Boca: "Ojalá quede en la cabeza, en..."
Copa Sudamericana

Atacante de O'Higgins y la ida vs Boca: "Ojalá quede en la cabeza, en..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo