El volante argentino fue una de las grandes figuras en el triunfo de Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

O’Higgins dio cara en su visita a La Bombonera al caer por un ajustado 1-0 ante Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Los rancagüinos dejaron la llave a abierta y con todo por ganar pensando en la vuelta en El Teniente de la próxima semana.

Dentro de lo que fue el trámite del partido en Buenos Aires hubo un jugador que sin lugar a dudar fue un punto a favor del cuadro argentino. Hablamos de Leandro Paredes, quien dio una asistencia de lujo para el 1-0 de Miguel Merentiel al cierre del primer tiempo.

Además, el volante manejó casi a su antojo la pelota en el mediocampo, siendo por lejos la principal figura del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Por lo mismo, el intercambiar su camiseta al término del partido era un buen negocio para cualquier jugador del Capo de Provincia.

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El futbolista de O’Higgins que se quedó con la camiseta de Paredes

De acuerdo a las cámaras de ESPN al término del partido, el jugador de O’Higgins que hizo el intercambio con el seleccionado trasandino fue Juan Leiva, quien fue más rápido que todos para quedase con la camiseta de Leandro Paredes.

“Y vos… ¿Qué darías por la 5 Azul y Oro de LEANDRO PAREDES? ¡Un afortunado de O’Higgins logró cambiar su casaca con el crack Xeneize, luego del gran partido por los Playoffs de la Sudamericana!”, escribieron en la cuenta de SportsCenter.

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Cabe recordar que la revancha de este cruce está pactada para el próximo jueves 30 de junio a las 20:30 horas en El Teniente. El ganador de la llave enfrentará a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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En síntesis