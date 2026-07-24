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Selección argentina

Leandro Paredes sorprende a todos en Argentina: “No sé si voy a seguir en la selección”

De vuelta en Argentina y en Boca Juniors, Leandro Paredes habló del Mundial 2026 y dejó en duda su futuro en la selección trasandina.

Por Javiera García L.

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Tras el triunfo de Boca, Leandro Paredes habló de la selección argentina
© PhotosportTras el triunfo de Boca, Leandro Paredes habló de la selección argentina

Apenas unos días después del dolor y polémica de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes apareció como titular y figura del triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Inevitablemente, la atención después del encuentro estuvo más en la selección argentina que en el Xeneize. Así, el volante se refirió a su lesión en la Copa del Mundo y a las teorías de conspiración sobre la derrota trasandina.

Los primeros días fueron duros porque tenía una fisura (en una costilla), pero ahora estoy mejor. El dolor fuerte fueron los primeros días después del partido con Egipto y lo fuimos llevando bien con traumatólogos y demás para aguantar lo que más podía“, explicó.

Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial… Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años“, sumó.

Tras el triunfo de Boca Juniors, Leandro Paredes habló sobre todo de la selección | Photosport

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“Pensar si seguir o no”: Leandro Paredes dejó en duda su futuro en la selección de Argentina

“Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez“, lamentó también.

Pero entre sus declaraciones hubo una respuesta que alarmó a todos. “Para muchos va a ser pensar en una decisión de seguir o no (…) Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma“, dijo Leandro Paredes.

¿Piensa retirarse de la Albiceleste? “No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar”, respondió el jugador de Boca Juniors.

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