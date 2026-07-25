El lateral derecho de 24 años anotó el 2-0 parcial de los albos ante el Tomate Mecánico, fue reconocido como el jugador del partido por TNT Sports y enumeró las virtudes que tienen a los albos con 13 puntos de ventaja sobre la Católica.

Jeyson Rojas fue quien anotó el gol que le dio tranquilidad a Colo Colo frente a Deportes Limache. Luego de un pase de Leandro Hernández, el carrilero derecho sacó un remate que contó con la gran colaboración del portero Matías Bórquez, se coló en el primer palo y significó el 2-0 de los albos.

A raíz de su presentación ante el elenco limachino, Rojas fue condecorado como el Jugador Experto Easy del partido por la transmisión de TNT Sports. Y marcó la trascendencia de la primera victoria del Cacique sobre el Tomate Mecánico en el historial. “Gracias por el premio, era importante empezar la segunda rueda así con el pie derecho”, le dijo a la estación televisiva.

“Lo merecemos, en el parón que hubo trabajamos de muy buena manera. Hicimos un gran trabajo y nos preparamos para partir de esta manera”, añadió Rojas, quien se quedó con el puesto que a priori estaba pensado para Matías Fernández Cordero, uno de los refuerzos de inicios de año.

El remate de Jeyson Rojas para el 2-0 parcial de Colo Colo sobre Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En esa línea, el zaguero formado en las inferiores colocolinas marcó sus principales alzas a lo largo de la temporada. “Tenía que mejorar mucho mi llegada al área, los centros y la zona ofensiva. He ido mejorando mucho”, apuntó Jeyson Rojas en esa entrevista con Daniel Arrieta.

“He afinado cada detalle. Lo importante no es mirar el puesto de titular, si no que seguir trabajando todos los días para que el fin de semana me vaya bien. Y seguir haciendo las cosas bien”, añadió el jugador de 24 años, quien estuvo a préstamo en Unión Española y Deportes La Serena antes de tener una nueva chance en los albos.

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Jeyson Rojas marca la principal fortaleza de Colo Colo tras victoria vs Limache

Jeyson Rojas sabe que Colo Colo tiene una gran ventaja en la tabla de posiciones y también que los albos consiguieron su primera victoria en la historia ante Deportes Limache. Aunque sólo han jugado seis partidos, el cuadro tomatero tenía tres triunfos a su haber.

Y el registro también incluía dos empates. “Hambre, no se conforma con nada. Es un equipo muy trabajador, humilde, que mantiene la calma. Creo que eso: hambre de conseguir victorias en cada partido”, manifestó Rojas, quien parece cada vez más firme en la lucha que tiene con Fernández Cordero.

Jeyson Rojas marca a Jean Meneses en la victoria alba frente a los limachinos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, los albos deben corregir algunas cosas para la fecha 17 de la Liga de Primera que los tendrá de nuevo en la cancha el 1 de agosto: será en el estadio Sausalito ante Everton de Viña del Mar a contar de las 15 horas.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo está puntero en la Liga de Primera 2026 al cabo de 16 fechas, mientras que Deportes Limache encadenó su quinta derrota en el certamen.