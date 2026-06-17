Arturo Vidal remeció Colo Colo justo cuando estaba saliendo al mercado de fichajes de invierno. En el cierre de la primera rueda del torneo, el King le avisó a la dirigencia del Cacique que no necesitan refuerzos, algo por lo que recibió un suave pero claro apoyo.
Luego de golear a Cobresal, el bicampeón de América arremetió con todo sobre el tema y fue categórico. “No necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie“, señaló.
Sus declaraciones han generado debate y habían mantenido en silencio a sus compañeros. Eso hasta este miércoles, donde Jeyson Rojas decidió salir al paso y le dio su respaldo a la postura del capitán albo.
Camarín de Colo Colo apoya la negativa de Arturo Vidal por refuerzos
El camarín de Colo Colo sale a cuadrarse públicamente con la postura de Arturo Vidal sobre los refuerzos para la segunda rueda de la temporada 2026. Pese a que la dirigencia está mirando varios nombres, en la interna del Cacique remarcaron que trabajan para mejorar y así no necesitar a nadie.
La idea de Arturo Vidal de no reforzarse le hace sentido a Colo Colo. Foto: Photosport.
En conferencia de prensa, Jeyson Rojas abordó el tremendo cierre de semestre que tuvo el Eterno Campeón en la Liga de Primera, en la cima con 10 puntos de ventaja de sus escoltas. “No nos fijamos en cuántos puntos tiene o sacamos de diferencia, vamos partido a partido a ganar, seguir sumando, mejorando“.
Fue tras ello que el lateral entró de lleno en los dichos de Vidal sobre los refuerzos. “Todos sabemos cómo es Arturo, lo dice desde lo espiritual y como es él“, lanzó de entrada.
Pero tras ello dejó una frase con la que deja en claro que el plantel está comprometido en trabajar para que no salgan a buscar jugadores. “Nosotros no nos metemos, eso lo ve la dirigencia, pero estamos contentos y trabajando día a día. La competencia siempre es buena, pero estamos enfocados en mejorar“.
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Jeyson Rojas también aprovechó para avisarle a sus compañeros lo que no puede pasar en la segunda parte del año. “Colo Colo no puede confiarse, no tenemos que conformarnos tampoco. Podemos seguir mejorando, jugar mejor”.
“No debemos conformarnos, hay que trabajar para lograr el objetivo a fin de año y en el campeonato que sea, tenemos que ganar todos los partidos“, sentenció el lateral albo.
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En Colo Colo se plantan firmes y aseguran que, con trabajo, pueden encontrar soluciones para no depender de refuerzos. El Cacique define su postura en el mercado de fichajes, con un camarín que no cierra las puertas pero se siente fuerte para pelear el título.
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En resumen, Colo Colo
- La advertencia inicial de Arturo Vidal: Tras cerrar la primera rueda como líderes absolutos con 10 puntos de ventaja, el capitán del “Cacique”, Arturo Vidal, golpeó la mesa en el mercado de fichajes de invierno asegurando tajantemente que el equipo está bien y “no necesita a nadie” para salir campeón esta temporada 2026.
- Jeyson Rojas se cuadra con el “King”: El defensor Jeyson Rojas rompió el silencio del plantel y respaldó públicamente la postura de su capitán. El lateral explicó que Vidal transmite ese mensaje desde su espíritu competitivo y aclaró que, aunque las contrataciones son tarea de la dirigencia, el equipo actual se siente fuerte y enfocado en mejorar con lo que ya tienen.
- La promesa interna del plantel albo: Más allá del debate sobre posibles incorporaciones, Rojas entregó una fuerte autocrítica y advertencia para la segunda mitad del año. Recalcó que Colo Colo no puede confiarse ni conformarse con su ventaja actual, comprometiendo al camarín a elevar su nivel de juego y salir a ganar todos los partidos para asegurar el título a fin de año.