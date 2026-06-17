El King golpeó la mesa y aseguró que el Cacique no necesita fichajes para la segunda rueda, algo que el camarín respaldó. Eso sí, sin querer ser tan evidentes.

Arturo Vidal remeció Colo Colo justo cuando estaba saliendo al mercado de fichajes de invierno. En el cierre de la primera rueda del torneo, el King le avisó a la dirigencia del Cacique que no necesitan refuerzos, algo por lo que recibió un suave pero claro apoyo.

Luego de golear a Cobresal, el bicampeón de América arremetió con todo sobre el tema y fue categórico. “No necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie“, señaló.

Sus declaraciones han generado debate y habían mantenido en silencio a sus compañeros. Eso hasta este miércoles, donde Jeyson Rojas decidió salir al paso y le dio su respaldo a la postura del capitán albo.

Camarín de Colo Colo apoya la negativa de Arturo Vidal por refuerzos

El camarín de Colo Colo sale a cuadrarse públicamente con la postura de Arturo Vidal sobre los refuerzos para la segunda rueda de la temporada 2026. Pese a que la dirigencia está mirando varios nombres, en la interna del Cacique remarcaron que trabajan para mejorar y así no necesitar a nadie.

La idea de Arturo Vidal de no reforzarse le hace sentido a Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, Jeyson Rojas abordó el tremendo cierre de semestre que tuvo el Eterno Campeón en la Liga de Primera, en la cima con 10 puntos de ventaja de sus escoltas. “No nos fijamos en cuántos puntos tiene o sacamos de diferencia, vamos partido a partido a ganar, seguir sumando, mejorando“.

Fue tras ello que el lateral entró de lleno en los dichos de Vidal sobre los refuerzos. “Todos sabemos cómo es Arturo, lo dice desde lo espiritual y como es él“, lanzó de entrada.

Pero tras ello dejó una frase con la que deja en claro que el plantel está comprometido en trabajar para que no salgan a buscar jugadores. “Nosotros no nos metemos, eso lo ve la dirigencia, pero estamos contentos y trabajando día a día. La competencia siempre es buena, pero estamos enfocados en mejorar“.

ver también Johnny Herrera por Gabriel Maureira de Colo Colo: “Bien, pero creo que le falta mucho”

Jeyson Rojas también aprovechó para avisarle a sus compañeros lo que no puede pasar en la segunda parte del año. “Colo Colo no puede confiarse, no tenemos que conformarnos tampoco. Podemos seguir mejorando, jugar mejor”.

“No debemos conformarnos, hay que trabajar para lograr el objetivo a fin de año y en el campeonato que sea, tenemos que ganar todos los partidos“, sentenció el lateral albo.

Encuesta¿Necesita refuerzos Colo Colo para la segunda rueda? ¿Necesita refuerzos Colo Colo para la segunda rueda? Ya votaron 0 personas

En Colo Colo se plantan firmes y aseguran que, con trabajo, pueden encontrar soluciones para no depender de refuerzos. El Cacique define su postura en el mercado de fichajes, con un camarín que no cierra las puertas pero se siente fuerte para pelear el título.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Javier Correa y Colo Colo respiran por ahora: Tribunal de Disciplina posterga su castigo

En resumen, Colo Colo