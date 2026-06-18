Lucas Assadi no entró en la citación de la U contra O'Higgins, supuestamente por motivos personales. Sin embargo, Francisco Caneo dejó la escoba asegurando que el real motivo es que el atacante "no está corriendo".

Bombazo en Universidad de Chile a sólo minutos del encuentro contra O’Higgins, duelo que está pendiente por la fecha 13 de la Liga de Primera. Es que revelan durísima decisión del entrenador Fernando Gago…

Resulta que en la citación de los azules quedó fuera Franco Calderón y Lucas Assadi. El primero por estar enfermo y el segundo, se suponía que por motivos personales y familiares: el reciente fallecimiento de su abuelo.

Sin embargo, el periodista Francisco Caneo reveló en el programa Con Camiseta de RedGol que la ausencia de Assadi no responde a algo personal, sino a una tajante decisión técnica de Fernando Gago.

Según Caneo, el entrenador de la U se aburrió de una supuesta flojera y falta de entrega del talentoso canterano del Chuncho.

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¿Assadi fuera en la U por no correr?

“Gago golpeó la mesa. Lo que me dijeron es que después de La Calera Gago rayó la cancha y avisó que el que no corre no juega…“, dijo Caneo.

Sentenció que “se habló que la ausencia de Assadi en la citación era por la muerte de su abuelo, pero me confirman cien por ciento que la ausencia de Assadi es decisión técnica. Assadi fuera, borrado del equipo, ni de titular ni de suplente. Me dicen que Gago se aburrió y el que no corre no juega“.

Y el mismo Gago deja botando que así fue. en la previa del duelo manifestó a TNT Sports que Assadi está fuera por “cuestiones tácticas, decisiones mías”.

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La U recibe a O’Higgins este jueves 18 de junio, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, sin Lucas Assadi, protagonista de la nueva polémica azul,.