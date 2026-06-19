El Scratch quiere sumar su primera victoria en el Grupo C, mientras que el cuadro caribeño pretende complicarles las cosas a los pupilos de Carlo Ancelotti, que una vez más no tendrán a Neymar.

Brasil comenzó con un empate frente a Marruecos su participación en el Grupo C del Mundial 2026 y en la segunda fecha, el equipo adiestrado por Carlo Ancelotti se medirá a Haití. El cuadro caribeño cayó frente a Escocia con una gran polémica por una supuesta mano dentro del área que el árbitro y el VAR optaron por no cobrar.

En tanto, el Scratch pasó varios inconvenientes ante el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. De hecho, comenzó en desventaja gracias a un golazo de Ismael Saibari, quien fichará por Bayern Múnich a cambio de una fortuna. Pero otro tanto de gran factura, anotado por Vinicius Junior, sentenció la igualdad.

Por el cuadro haitiano, uno de los citados en la lista de 26 jugadores tuvo un paso por la Primera B del fútbol chileno, aunque hoy en día es un bastión de un gran club de Sudamérica. Las referencias son para Ricardo Adé, zaguero central de Liga de Quito en Ecuador.

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