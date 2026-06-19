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Mundial 2026

Brasil vs Haití: minuto a minuto en vivo, goles, polémicas y crónica de la fecha 2 en el Grupo C del Mundial 2026

El Scratch quiere sumar su primera victoria en el Grupo C, mientras que el cuadro caribeño pretende complicarles las cosas a los pupilos de Carlo Ancelotti, que una vez más no tendrán a Neymar.

Por Jorge Rubio

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Vinicius Junior y Ricardo Adé, figuras de Brasil y Haití respectivamente.
© Getty Images.Vinicius Junior y Ricardo Adé, figuras de Brasil y Haití respectivamente.

Brasil comenzó con un empate frente a Marruecos su participación en el Grupo C del Mundial 2026 y en la segunda fecha, el equipo adiestrado por Carlo Ancelotti se medirá a Haití. El cuadro caribeño cayó frente a Escocia con una gran polémica por una supuesta mano dentro del área que el árbitro y el VAR optaron por no cobrar.

En tanto, el Scratch pasó varios inconvenientes ante el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. De hecho, comenzó en desventaja gracias a un golazo de Ismael Saibari, quien fichará por Bayern Múnich a cambio de una fortuna. Pero otro tanto de gran factura, anotado por Vinicius Junior, sentenció la igualdad.

Por el cuadro haitiano, uno de los citados en la lista de 26 jugadores tuvo un paso por la Primera B del fútbol chileno, aunque hoy en día es un bastión de un gran club de Sudamérica. Las referencias son para Ricardo Adé, zaguero central de Liga de Quito en Ecuador.

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¡HABRÁ ÁRBITRO ESPAÑOL EN ESTE ENCUENTRO!

Alejandro Hernández Hernández será el juez principal del partido. Tuvo experiencia en el último Superclásico español.

(Alex Caparros/Getty Images)
(Alex Caparros/Getty Images)

BRASIL TENDRÁ MASIVO APOYO EN FILADELFIA

El partido está a casi dos horas de comenzar y muchos fanáticos del Scratch gozan la previa fuera del Lincoln Financial Field en Filadelfia, que tiene capacidad para 69 mil 879 personas.

(Isaiah Vazquez/Getty Images)
(Isaiah Vazquez/Getty Images)

¡BIENVENIDOS TODOS A UN ESPECTACULAR PARTIDO!

Ya estamos para llevarles todos los detalles del partido entre Brasil y Haití, válido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

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