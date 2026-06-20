Será un duelo clave entre dos selecciones que llegan igualadas con un punto y buscan encaminar su clasificación.

Uruguay de Marcelo Bielsa vuelve a la cancha este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo clave ante Cabo Verde.

La Celeste llega con dudas tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita, en un partido donde pudo ganar pero falló en la definición. Mientras que los africanos dieron el golpe al empatar 0-0 con España, con una gran actuación del arquero Vozinha.

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La Celeste de Bielsa empató por la cuenta mínima con Arabia Saudita – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde?

Uruguay se enfrenta a Cabo Verde este domingo 21 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Hard Rock Stadium, Miami, por el grupo H de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

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En resumen…