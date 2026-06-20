Uruguay de Marcelo Bielsa vuelve a la cancha este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo clave ante Cabo Verde.
La Celeste llega con dudas tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita, en un partido donde pudo ganar pero falló en la definición. Mientras que los africanos dieron el golpe al empatar 0-0 con España, con una gran actuación del arquero Vozinha.
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La Celeste de Bielsa empató por la cuenta mínima con Arabia Saudita – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde?
Uruguay se enfrenta a Cabo Verde este domingo 21 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Hard Rock Stadium, Miami, por el grupo H de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo H del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
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En resumen…
- Uruguay vs. Cabo Verde jugarán por el Grupo H este domingo 21 de junio.
- El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.