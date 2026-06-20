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Mundial 2026

Uruguay vs. Cabo Verde: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Será un duelo clave entre dos selecciones que llegan igualadas con un punto y buscan encaminar su clasificación.

Por Franccesca Arnechino

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Uruguay enfrenta a Cabo Verde por el Grupo H de la fase e grupos.
© GeminiUruguay enfrenta a Cabo Verde por el Grupo H de la fase e grupos.

Uruguay de Marcelo Bielsa vuelve a la cancha este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo clave ante Cabo Verde.

La Celeste llega con dudas tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita, en un partido donde pudo ganar pero falló en la definición. Mientras que los africanos dieron el golpe al empatar 0-0 con España, con una gran actuación del arquero Vozinha.

En Jugabet un triunfo de los charrúas paga 1.51 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.100. El empate paga 4.41 y la victoria de Cabo Verde 7.75.

La Celeste de Bielsa empató por la cuenta mínima con Arabia Saudita – Getty

La Celeste de Bielsa empató por la cuenta mínima con Arabia Saudita – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde?

Uruguay se enfrenta a Cabo Verde este domingo 21 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Hard Rock Stadium, Miami, por el grupo H de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver todos los partidos EN VIVO, por TV y ONLINE

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudí
  • Uruguay

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¿Quién ganará el partido por el Grupo H del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Uruguay vs. Cabo Verde jugarán por el Grupo H este domingo 21 de junio.
  • El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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