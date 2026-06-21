EN VIVO Nueva Zelanda vs Egipto: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE el Grupo G del Mundial 2026

La acción de domingo 21 de junio del Mundial 2026 se cierra con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá. Oceánicos y africanos buscan su primera victoria en el torneo tras empatar en sus respectivos debuts.
Mientras los All Whites igualaron 2-2 en su primer compromiso ante Irán, los Faraones hicieron lo propio por 1-1 ante Bélgica, razón por la cual este duelo toma mucha importancia pensando en una clasificación a los 16avos de final.
¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO y ONLINE el Nueva Zelanda vs Egipto?
Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán hoy domingo 21 de junio desde las 21:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.
Este compromiso será transmitodo de manera exclusiva EN VIVO por TV en la señal de cable a través deDSports (610/1610) y . La transmisión de manera ONLINE vía streaming correrá por cuenta de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, y DAZN.
El próximo partido de Nueva Zelanda
Los All Whites ahora enfrentarán a Bélgica el viernes 26 de junio a las 23:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.
El próximo partido de Egipto
Por su parte los faraones jugarán ante Irán también el viernes a las 23:00 en paralelo el Estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.
Transmisión Minuto a Minuto del partido del Nueva Zelanda vs Egipto:
55' Lo sigue buscando Egipto
Los faraones no logran romper la barrera defensiva impuesta por Nueva Zelanda.
51' ¡Reaccionó Nueva Zelanda!
Cabezazo de Callum McCowatt que Mostafa Shobeir mandó con lo justo al tiro de esquina.
50' Egipto salió con todo a buscar el empate
Con más ganas que fútbol los africanos controlan el balón ante una Nueva Zelanda que solo está aguantando la ventaja.
45' ¡LO TUVO EGIPTO!
Recién comenzando el segundo tiempo lo tuvo Salah con un remate suave que el portero Max Crocombe sacó con algo de dificultad.
45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya se juegan los segundos 45 minutos entre Nueva Zelanda y Egipto.
45+4' ¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
Con una Nueva Zelanda que anuló todos los intentos de Egipto por empatar nos vamos al descanso en Vancouver.
45+1' ¡Lo tuvo Egipto!
Marmoush recibió un buen centro que no pudo conectar de buena forma, en una clara de Egipto para empatarlo.
45' ¡Tiempo agregado!
Se jugarán cuatro minutos más.
41' Cambio en Egipto
Hamdy Fathy se retira lesionado por Ramy Rabia.
35' ¡CASI CAE EL EMPATE!
Peligroso tiro libre de Salah que se va muy cerca.
25' ¡Se reanuda el partido!
Ya se juega el partido tras la pausa de hidratación.
22' Pausa de hidratación
El partido se detiene para el cooling break.
19' Amarilla en Nueva Zelanda
Sarpreet Singh es amonestado en el cuadro oceánico.
16' Primera amarilla del partido
Mohanad Lasheen es amonestado tras una fuerte entrada a Sarpreet Singh.
14' ¡GOOOOOOOOOOOL DE NUEVA ZELANDA!
Finn Surman abre la cuenta con un gran cabezazo y que supera a toda la defensa egipcia. Los oceánicos lo ganan y por ahora son líderes del Grupo G.
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13' ¡LA PRIMERA CLARA!
Elijah Just saca un remate que exige bastante al meta Mostafa Shobeir para mandarla al córner.
5' ¡Buen inicio de partido!
De ida y vuelta con alta intensidad estos primeros minutos del encuentro.
1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Nueva Zelanda y Egipto en el Estadio BC Place Vancouver por la fecha 2 del Grupo G de este Mundial 2026.
Los equipos se saludan
Tras los himnos los equipos se saludan y despliegan en el verde césped del Estadio BC Place Vancouver. ¡Ya queda menos para el partido!
¡Suenan los himnos en el Estadio BC Place Vancouver!
Neozelandeses y egipcios ya están en el campo de juego entonando sus respectivos himnos. ¡Ya se viene este partidazo por el Grupo G del Mundial 2026!
La sequía que Egipto quiere cortar
Los faraones arrastran una racha de ocho partidos sin poder ganar en Copas del Mundo (tres empates y cinco caídas). Si no vence a Nueva Zelanda, alcanzará el récord de Honduras, que suma nueve duelos sin victorias en la cita planetaria.
Chris Wood romperá un récord esta noche
El atacante sumó su cuarta presencia mundialista en el debut ante Irán (tres en Sudáfrica 2010 y uno en 2026) y se transformó en el neozelandés con más partidos en la historia de la competición. Hoy llegará a cinco partidos, por lo que estirará su propio récord.
Será un estreno ante nuevas confederaciones
Este será el primer enfrentamiento mundialista para ambos combinados ante un rival de dicha procedencia. Nueva Zelanda nunca jugó con una selección africana en un Mundial, mientras que Egipto cumplirá su primer compromiso ante un representante de Oceanía.
Árbitro de Emiratos Árabes para este duelo
El juez para este duelo entre Nueva Zelanda y Egipto será Omar Mohamed Al-Ali, nacido en Emiratos Árabes Unidos y que es internacional desde 2018. Mucho ojo, que este será su estreno oficial en una Copa del Mundo, ya que no dirigió en la primera jornada de esta cita planetaria.
El equipo arbitral de este partido
Árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)
Línea 1: Mohamed Alhammadi (Emiratos Árabes Unidos)
Línea 2: Taleb Al Marri (Qatar)
4to árbitro: Kevin Ortega (Perú)
5to árbitro: Michael Orue (Perú)
VAR: Mohammed Khamid (Emiratos Árabes Unidos)
AVAR: Shaun Evans (Australia)
SVAR: Armando Villareal (Estados Unidos)
Nueva Zelanda sigue buscando su primer triunfo en mundiales
Tras empatar 2-2 ante Irán en su debut, Nueva Zelanda extendió una curiosa racha y acumula cuatro empates al hilo en Copas del Mundo luego del 1-1 ante Eslovaquia, 1-1 ante Italia y 0-0 vs. Paraguay en Sudáfrica 2010. Estos resultados se suman a las derrotas de 5-2 ante Escocia, 3-0 ante Unión Soviética y 4-0 frente a Brasil en España 1982.
Historial invicto de Egipto
Egipto y Nueva Zelanda han jugado en tres ocasiones en amistosos internacionales, con dos victorias para los Faraones y un empate.
¡El camarín de Nueva Zelanda!
¡La formación de Nueva Zelanda!
Este es el XI de Nueva Zelanda para este duelo ante Egitpo.
¡El camarín de Egipto en el Estadio BC Place Vancouver!
¡La formación de Egipto!
Este es el IX de los Faraones para este duelo ante Nueva Zelanda por la fecha 2 del Mundial 2026.
Los neozelandeses también llegan al recinto
¡Egipto llega al Estadio BC Place Vancouver!
¡Los hinchas comienzan a llegar al estadio!
Los hinchas neozelandeses y egipcios comienzan a llegar al Estadio BC Place Vancouver.
¡Un duelo clave por clasificar!
El empate entre Bélgica e Irán dejó este duelo entre Nueva Zelanda y Egipto como clave en el Grupo G. El que gane se tomará el liderato de la zona y dará un paso gigante a los 16avos de final.
¡El escenario para el duelo de hoy!
Este compromiso se jugará en el BC Place Vancouver, Canadá, recinto de una capacidad para 54,500 espectadores y que fue inaugurado en 1983. En este Mundial 2026 recibirá un total de siete compromisos.
¡La acción no se detiene en este Mundial 2026!
Por el Grupo G desde las 21:00 (hora de Chile) chocan Nueva Zelanda y Egipto en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.