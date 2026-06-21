EN VIVO Nueva Zelanda vs Egipto: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE el Grupo G del Mundial 2026

La acción del Grupo G del Mundial 2026 sigue el choque entre Nueva Zelanda y Egipto en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

La acción de domingo 21 de junio del Mundial 2026 se cierra con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá. Oceánicos y africanos buscan su primera victoria en el torneo tras empatar en sus respectivos debuts.

Mientras los All Whites igualaron 2-2 en su primer compromiso ante Irán, los Faraones hicieron lo propio por 1-1 ante Bélgica, razón por la cual este duelo toma mucha importancia pensando en una clasificación a los 16avos de final.

Además, en el otro duelo por la fecha 2 de este grupo Bélgica e Irán repartieron puntos, por lo que el ganador de esta noche en Vancouver dará un paso clave para superar esta fase del torneo.

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¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO y ONLINE el Nueva Zelanda vs Egipto?

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán hoy domingo 21 de junio desde las 21:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

Este compromiso será transmitodo de manera exclusiva EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y . La transmisión de manera ONLINE vía streaming correrá por cuenta de DGO , Amazon Prime Video, Paramount+ , y DAZN.

El próximo partido de Nueva Zelanda

Los All Whites ahora enfrentarán a Bélgica el viernes 26 de junio a las 23:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

El próximo partido de Egipto

Por su parte los faraones jugarán ante Irán también el viernes a las 23:00 en paralelo el Estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

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Transmisión Minuto a Minuto del partido del Nueva Zelanda vs Egipto: