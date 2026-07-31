Lo de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile ha sido increíble. Llegó con gran polémica y expectativa, pero ha pasado más tiempo fuera que dentro de la cancha. Ahora podría partir.

Por su pasado en Colo Colo, su nombre no pasó colado cuando comenzó a sonar como refuerzo, pero su calidad goleadora estaba probada. Sin embargo, en el CDA se le mojó la pólvora y dejó de visitar las redes. Eso, sumado a ser el sueldo más caro del plantel, le han generado numerosas críticas.

Quieren los goles de Lucero

Juan Martín Lucero solo ha anotado 3 goles desde su arribo a Universidad de Chile. Parece muy difícil que pueda dar vuelta la historia en el segundo semestre y con Fernando Gago no es prioridad. Tal vez sería bueno para las arcas del Bulla darle salida y ya hay un interesado.

Resulta que de acuerdo a informaciones que surgen en Argentina, Independiente de Avellaneda está interesado en incorporar al atacante. Según el periodista Nelson Lafit, el Rojo pidió a la AFA una prórroga en el cierre del mercado de pases para negociar con tres jugadores, incluyendo al delantero del Bulla entre ellos.

ver también Fernando Gago les pone presión máxima a Octavio Rivero y el Gato Lucero en la U de Chile

En el Rey de Copa dirige Gustavo Quinteros, quien ya tuvo a Juan Martín Lucero en Colo Colo en el 2022. En aquella temporada fueron campeones y el trasandino fue el goleador del equipo, lo que le valió ser transferido con polémica de por medio, a Fortaleza.

Claro que hay otra situación que genera ruido. Independiente y Universidad de Chile tienen una fuerte rivalidad después de los incidentes ocurridos en el 2025 por la Copa Sudamericana en Avellaneda. Incluso, se enfrentaron en las oficinas de la Conmebol, donde los Azules se terminaron imponiendo, aunque con duras sanciones de por medio.

Lucero no ha rendido en U. de Chile. Imagen: Photosport

Queda la duda si la dirigencia de la U se sentará a negociar con los argentinos, con quienes tuvieron fuertes declaraciones cruzadas. A los hinchas de por sí no les agrada para nada Independiente, pero tal vez no es malo bajar el costo del plantel en una temporada decepcionante. Lucero ya tiene antecedentes saliendo de mala manera.