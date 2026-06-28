Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

La U celebra la buena racha de Juan Martín Lucero: “Siempre es importante”

Sin Edu Vargas ni Octavio Rivero, el “Gato” marcó y entregó una asistencia en el triunfo por 2-0 ante San Felipe por Copa Chile.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Lucero vuelve a ser clave en la U
© photosportLucero vuelve a ser clave en la U

Universidad de Chile superó de principio a fin a Unión San Felipe. El elenco dirigido de forma interina por Fabricio Coloccini, venció por 2-0 al Uní-Uní y se alza como puntero del grupo D de Copa Chile

Una jornada donde Juan Martín Lucero volvió a brillar con luces propias en el Estadio Nacional. El ariete volvió a ser titular y no desentonó siendo fundamental en el trámite del encuentro.  

Se acerca agosto: el Gato Lucero llega a tres y rompe su sequía goleadora en U de Chile

ver también

Se acerca agosto: el Gato Lucero llega a tres y rompe su sequía goleadora en U de Chile

El marcador se abrió justamente cuando el equipo más lo necesitaba. Ante la ausencia de Edu Vargas y Octavio Rivero, Lucero se tuvo que poner la capa. En en el 41’ recibió de parte de Javier Altamirano, y fuera del área grande empezó a acumular rivales hasta que se perfilo para su pierna diestra. Con ajustada definición superó a Leandro Cañete y desató los festejos del “Gato” en el Nacional. 

Una anotación que se celebró el doble en la U ya que el nivel del trasandino viene en alza. Lo que se confirmó en el 47’. Israel Poblete la comenzó con un pase en profundidad y Lucero con un sutil taquito dejó solo a Agustín Arce para poner el definitivo 2-0. 

Lucero vuelve al gol en la U y se alza como pieza fundamental ante la ausencia de Vargas y Rivero

Lucero vuelve al gol en la U y se alza como pieza fundamental ante la ausencia de Vargas y Rivero

Por lo que ahora, el ex Fortaleza acumula tres asistencias y un gol en los últimos tres partidos del Romántico Viajero. Lo que fue destacado en el cuerpo técnico tras un irregular comienzo de año. 

Fue una buena actuación del equipo. Mantuvimos el arco en cero y seguimos buscando la identidad que queremos”, lanzó Fabricio Coloccini que asumió como DT mientras Fernando Gago se recupera del infarto que sufrió tras el triunfo ante O’Higgins.

Coloccini confirma personalmente que Lucas Assadi sigue cortado en U de Chile: cuarto partido fuera

ver también

Coloccini confirma personalmente que Lucas Assadi sigue cortado en U de Chile: cuarto partido fuera

Tras ello, el trasandino enfatizó sobre la labor de Lucero y está buena racha que agarra en la U. “Siempre es importante para los delanteros convertir. Martín viene haciendo una muy buena labor. Quizás no le ha tocado convertir, pero ha tenido asistencias. El trabajo que hace para el equipo es muy bueno”, sentenció. 

¿Cuándo vuelve a jugar la U? 

Con este triunfo por Copa Chile, la U se ubica como puntero del grupo D con tres partidos y siete unidades. Ahora el próximo partido será ante Unión La Calera este miércoles 1 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. 

Tweet placeholder
Lee también
Se acerca agosto: el Gato Lucero rompe su sequía goleadora en la U
U de Chile

Se acerca agosto: el Gato Lucero rompe su sequía goleadora en la U

La dura evaluación de Lucero en la U: ¿refuerzo estrella?
U de Chile

La dura evaluación de Lucero en la U: ¿refuerzo estrella?

El mensaje de Lucero a la U en su aniversario: "Ser parte de tu historia"
U de Chile

El mensaje de Lucero a la U en su aniversario: "Ser parte de tu historia"

Los fantasmas de 10 años que quiere borrar la U en El Salvador
U de Chile

Los fantasmas de 10 años que quiere borrar la U en El Salvador

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo