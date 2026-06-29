¡Sorpresa total! Afirman que la selección chilena negocia con DT que dirigió en el Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Chile está buscando a un entrenador y adelantan que tiene negociaciones avanzadas.

La selección chilena mira como el meme de Juan Gabriel el desarrollo del Mundial 2026, detrás de un árbol, porque por tercer ciclo consecutivo fracasó y no clasificó al certamen.

La cita planetaria entró en su ronda de eliminación directa, es por ello que ya hay varios equipos que quedaron a la vera del camino y no pudieron acceder a la nueva fase de 16° de final.

Uno de los tantos elencos que ya volvió a su país es Panamá, el cual toma relevancia para la Roja, debido a que afirman que Chile mira a su entrenador para que asuma las riendas del equipo nacional.

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Aseguran que la Roja busca a Thomas Christiansen como su entrenador

Los informaciones que circulan en torno al equipo chileno indican que el gerente de selecciones, Felipe Correa, quiere contratar al nuevo cuerpo técnico después del Mundial, para que dirija en la fecha FIFA de septiembre.

Los nombres con los que negocia Correa no se han filtrado, hasta ahora, porque el periodista panameño Álvaro Martínez da cuenta de una opción para la banca chilena.

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El reportero cuenta que el actual DT de Panamá, Thomas Christiansen, quien dirigió al cuadro canalero en el Mundial 2026, está en negociaciones con la selección chilena.

“Fuente de peso me informa de un posible interés de la Federación de Chile por Thomas Christiansen”, señaló Martínez en sus redes sociales.

Panamá perdió sus tres partidos en el Mundial con Thomas Christiansen como entrenador. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Christiansen es un director técnico danés-español, que tiene 53 años y desde el 2020 dirige a Panamá, cuyo gran logro fue clasificar al equipo centroamericano a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Además, el estratega tiene pasos por Chipre, Bélgica y el club más importante que dirigió fue Leeds United, entre 2017 y 2018.

Thomas Christiansen se une a la lista de entrenadores que suena en Chile y puede reemplazar el proceso del métrico DT interino Nicolás Córdova.

En síntesis

Thomas Christiansen se encuentra en negociaciones para ser el nuevo entrenador de Chile.

se encuentra en negociaciones para ser el nuevo entrenador de Chile. El gerente Felipe Correa busca contratar al cuerpo técnico después del Mundial 2026.

busca contratar al cuerpo técnico después del Mundial 2026. La selección chilena no clasificó al certamen planetario por tercer ciclo consecutivo.