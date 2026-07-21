El Colorado fue muy crítico del fútbol exhibido por la Albiceleste, quienes no patearon al arco contra España en la final.

Pasan las horas, los días, pero parece que la final de la Copa del Mundo 2026 se sigue jugando. Esta vez fue Paul Scholes quien comentó lo sucedido, aunque con palabras poco amables contra Argentina.

En los años que duró el reinado de la Albiceleste a nivel planetario, estos tuvieron una serie de actitudes y formas que poco agradaban a sus rivales. Bien dicen que hay que tener cuidado con quienes se pisa al subir, porque te los puedes encontrar al bajar. Es lo que le está sucediendo a los dirigidos por Lionel Scaloni.

La crítica de Paul Scholes

Ahora que Argentina cayó en la final de la Copa del Mundo 2026, son muchos los que hacen fila para criticar a este seleccionado. Uno de ellos es el histórico Paul Scholes. La leyenda de Manchester United no olvida lo sucedido en la semifinal contra Inglaterra.

“Solo la gente en Argentina apoyaba a Argentina“, indicó Scholes en “The Good, the Bad and the Football”, donde conversó con su ex compañero de selección y de equipo, Nicky Butt.

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El duelo entre la Albiceleste y la selección de los Tres Leones, estuvo marcado por el juego brusco de los dirigidos por Lionel Scaloni. Mucho se cuestionó esta estrategia, los mismos que hoy celebran que España haya terminado ganando en la definición por el título.

“Es una pena realmente, porque pueden jugar buen fútbol. Yo creo que sintieron que la única forma que tenían de ganar era siendo horribles“, cerró el Colorado. Rápidamente sus palabras generaron mucha molestia entre los hinchas de Argentina.

Scholes enfrentando a Argentina en Corea y Japón 2002. Imagen: Getty

La Albiceleste está de regreso en Buenos Aires e intenta dejar atrás el trago amargo de la caída ante España. Desde la AFA buscan mantener a Lionel Scaloni como entrenador, mientras Lionel Messi medita su retiro del seleccionado. Sería el fin de una era.