Por medio de su sitio web el ente rector del fútbol chileno confirmó que se reprogramó el partido que daría el vamos a la fecha 16 del torneo.

La vuelta de la Liga de Primera 2026 con el comienzo de la segunda rueda está coincidiendo con un complejo sistema frontal. En muchas zonas del país lloverá bastante, lo que dificultará el desarrollo de los partidos.

Sin ir más lejos, en horas de esta tarde se confirmó que el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción en el Francisco Sánchez Rumoroso de este sábado fue suspendido por lo mismo.

No obstante, este no fue el único partido que debió moverse en esta fecha 16 de nuestro torneo, ya que el compromiso que iba a dar el vamos a esta jornada se movió un par de días.

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El inicio de la fecha 16 de la Liga de Primera es reprogramado

Por medio de su sitio web la ANFP oficializó que el partido entre Unión La Calera y Everton, pactado en un inicio para este viernes a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, fue reprogramado.

Ahora, cementeros y ruleteros se verán las caras el lunes 27 de julio, es decir, un par de días más tarde, a partir de las 19:00 en el mismo recinto.

La Calera y Everton ahora van a cerrar la fecha 16 de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Así las cosas, ahora la brega que marcará el regreso de la Liga de Primera 2026 tras el receso será el Colo Colo vs Deportes Limache, pactado para este viernes 24 a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga de Primera 2026

Viernes 24 de julio

Colo-Colo vs. Deportes Limache – 20:30 horas, Estadio Monumental.

Sábado 25 de julio

Coquimbo Unido vs. U. de Concepción – SUSPENDIDO

Huachipato vs. Cobresal – 17:30 horas, Estadio Huachipato.

Universidad Católica vs. Deportes La Serena – 20:00 horas, Claro Arena.

Domingo 26 de julio

Ñublense vs. Palestino – 15:00 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Audax Italiano vs. Universidad de Chile – 17:30 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

Deportes Concepción vs. O’Higgins – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Lunes 27 de julio

Unión La Calera vs. Everton – 19:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

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En síntesis