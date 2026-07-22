La lluvia ha golpeado a varias regiones del país, obligando a modificar el calendario de la Liga de Primera.

El frente de mal tiempo que azota a gran parte de Chile también golpea al fútbol. Es por esta razón que desde la ANFP decidieron suspender el encuentro entre Coquimbo y Universidad de Concepción.

El temporal ha provocado cortes de caminos, casas inundadas y familias que lo han perdido todo, haciendo que el deporte pase a segundo plano. Justo este fin de semana sería la reanudación de la Liga de Primera, pero desde Quilín se vieron obligados a modificar el calendario.

Coquimbo sufre con las lluvias

Una de las zonas más afectadas por la tormenta ha sido la Cuarta Región, donde día a día se suman damnificados por las inclemencias del clima. Los equipos de emergencias están destinados a apoyar a las personas, por lo que desde la ANFP tomaron postura.

Ante el panorama desolador y por petición de las autoridades, desde Quilín hicieron oficial la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción. De esta manera, Carabineros, servicios de ambulancias y Bomberos podrán estar donde realmente son necesarios.

ver también Mono Sánchez inicia campaña solidaria para ayudar a damnificados en Coquimbo: “Todo sirve”

“Estamos utilizando el estadio como centro de emergencia. Estamos en un Estado de Catástrofe, y con eso Carabineros y las Fuerzas Armadas quedan completamente replegados a la emergencia“, explicó el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, a Radio ADN.

El también ex futbolista indicó que llamó personalmente a Pablo Milad, presidente de la ANFP, para contarle cómo se encuentra la región. El mandatario del fútbol chileno comprendió que no había espacio para el fútbol en este momento.

“El presidente estuvo de acuerdo, no hay duda de aquello, las prioridades hoy día son las personas. Lo más probable es que esto se ratifique en las próximas horas“, había dicho Manouchehri en la mañana. En esta tarde la ANFP ratificó la decisión en su página web.

La ANFP oficializó la suspensión. Imagen: Photosport

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción estaba fijado para este sábado 25 de julio a las 15:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ahora los Piratas podrán enfocarse en levantar a los suyos en medio de este triste presente.