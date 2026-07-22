El partido entre Coquimbo Unido y U. de Concepción no se jugará por la emergencia por las lluvias.

En la previa del regreso de la Liga de Primera, había dudas de lo que podía pasar con los equipos de la Región de Coquimbo ante la emergencia por el sistema frontal que golpeó la zona y dejó enormes complicaciones.

Este lunes 20 de julio, se decretó Estado de Catástrofe para la región que ha sufrido cortes en el suministro de agua potable y energía eléctrica, desplazamientos de tierra y cortes de ruta por culpas de las lluvias.

Todo eso llevará a que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, pactado para este sábado 25 de julio en el Francisco Sánchez Rumoroso, sea suspendido.

Así lo confirmó Radio ADN. En conversación con el mismo medio, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, ratificó la noticia. “Llamé a Pablo Milad, haciendo ver mi preocupación por la contingencia que está teniendo la comuna y la región“, explicó la autoridad.

El temporal complicó a Coquimbo Unido | Photosport

ver también Tras grave daños por temporal: Coquimbo Unido pide suspender partido por Liga de Primera

Liga de Primera: Coquimbo Unido suspenderá su partido, pero Deportes La Serena juega

“Estamos utilizando el estadio como centro de emergencia. Estamos en un Estado de Catástrofe, y con eso Carabineros y las Fuerzas Armadas quedan completamente replegados a la emergencia”, señaló Manouchehri.

“El presidente estuvo de acuerdo, no hay duda de aquello, las prioridades hoy día son las personas. Lo más probable es que esto se ratifique en las próximas horas”, cerró el alcalde de Coquimbo:

Distinta es la realidad de Deportes La Serena, que mantendrá su programación del fin de semana pese a la emergencia. Los granates visitan a U. Católica en el Claro Arena el sábado 25 de julio.