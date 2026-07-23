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Internacional

Franco Colapinto sin embrague contra España campeona del mundo ante Argentina: “Aburridos”

El piloto de F1 aseguró que los cánticos españoles en los festejos de la Copa del Mundo estaban lejos del nivel acostumbrado en Argentina.

Por Diego Jeria

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Colapinto mete la cuchara por la final entre Argentina y España.
© Getty ImagesColapinto mete la cuchara por la final entre Argentina y España.

La selección española se coronó campeona en el Mundial 2026, con victoria por 1-0 frente a Argentina, gracias al solitario gol de Ferran Torres en el alargue (106′). Cuando parecía que podían venir los penales, los ibéricos diluyeron la ilusión albiceleste del bicampeonato planetario.

Como era de esperar la victoria española dolió al otro lado de la cordillera y los hinchas argentinos lamentan haber perdido la final. Y las polémicas no se hicieron esperar entre declaraciones y hasta teorías conspirativas.

Ahora fue el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, quien en medio de la preparación para el Gran Premio de Hungría, le agregó pimienta al ambiente post final de la Copa del Mundo 2026.

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Colapinto: España merecida campeona, pero…

Siempre sentí que ganaría España. Lo merecieron, habían jugado el mejor fútbol de todos. Fue duro, pero España es el claro vencedor“, dijo el piloto argentino declarado fanático de Boca Juniors y La Albiceleste.

Colapinto le mete pimienta a los festejos españoles por la final de la Copa del Mundo.

Colapinto le mete pimienta a los festejos españoles por la final de la Copa del Mundo.

Hasta ahí todo bien, pero agregó que “sí, son justos ganadores, pero espero que mejoren un poco las canciones. Necesitan ser más creativos, fueron aburridos“, en clara alusión sobre los festejos y cánticos de los hinchas europeos.

Complementó que “somos países latinos y es genial, pero también hay diferencias que parecen crear enemigos. Messi jugó en el Barça y dio momentos felices, pero ahora parece una guerra entre países y no es bonito“.

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Por ejemplo, no creo que esté bien quemar camisetas de Messi. Hay cosas que genera el fútbol y que no pasan en la Fórmula 1“, sentenció Franco Colapinto.

Resumen:

-España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en el Mundial 2026.

-Franco Colapinto reconoció el merecido triunfo español, pero criticó sus canciones por aburridas.

-Camisetas de Messi fueron quemadas, acción condenada por el piloto de Fórmula 1.

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