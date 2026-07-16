El exitoso piloto chileno está cerca de sellar su llegada a la Fórmula 2 y quedar a un paso de la categoría reina del automovilismo

Cada domingo los fanáticos chilenos prenden la TV para ver la Fórmula 1. Más de alguno ha anhelado el ver a un compatriota ahí y es Nicolás Pino quien quiere manejar ese sueño.

Desde corta edad mostró que nació para estar detrás del volante, lo que lo llevó a irse a vivir fuera del país para cumplir su sueño de ser piloto profesional. Pese a sus 21 años, tiene bastante kilometraje. El necesario para abrirse paso en el automovilismo internacional. Hoy está de visita en Chile, aunque no descansa.

“Venimos a trabajar en realidad, porque gran parte del año casi todas las carreras son en Europa y ahora estamos planificando lo que se viene para adelante. Estamos acá en Chile en reuniones, planificación, coordinando el equipo para poder seguir avanzando con el plan”, explica Pino a RedGol.

El plan de Nico Pino

Muchas veces se dice que no hay que revelar los deseos hasta que se cumplan, pero Nicolás Pino habla con la seguridad de un campeón. Ya ha estado presente y con éxito en las 24 Horas de Daytona y de Le Mans, pero no se conforma. En la actualidad está cerca de entrar a la Fórmula 2, paso natural antes de llegar a la meta final.

“El objetivo en realidad es llegar a las grandes ligas y nos queda la Fórmula 1, así que estamos buscando cómo hacer eso viable y paso a paso. Al final esto es un proyecto y hoy el talento no es suficiente en casi ninguna disciplina. El talento y la perseverancia deben estar en conjunto con un muy buen equipo detrás y eso es lo que estamos trabajando básicamente con una agenda muy apretada. Al final esto no es por suerte, es por trabajo”, detalla.

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–Pero llegar a la Fórmula 1 no es nada fácil…

“Los que llegan a la Fórmula 1 no son los pilotos más talentosos solamente, hay millones de pilotos talentosos. Muchos que pudieron haber tenido la chance, que han sido campeones en otras categorías, que no llegan porque simplemente no son proyectos tan atractivos. Para poder estar ahí uno necesita el talento, las espaldas correctas, apoyo de un país, fanaticada, marcas detrás, etc. Son muchas variables“.

“Para que esto ocurra uno necesita el apoyo de un país, al final esto tiene que ser Chile a la Fórmula 1. Toda una nación, una cultura detrás, porque al final estos son deportes donde no hay muchos pilotos. Son 22 plazas y estamos trabajando en cómo llevar a Chile para poder ser líderes en la transición energética“.

Nico Pino sabe que necesita el respaldo del Estado de Chile para llegar a la categoría reina. Por esta razón, en sus últimas visitas en suelo nacional no ha desperdiciado el tiempo y se ha reunido con diversas autoridades políticas, como con el biministro de Minería y Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas Valdes.

-¿Por qué reunirse con el ministro de Minería y Economía, Fomento y Turismo y no con Natalia Duco, ministra del Deporte?

“Hemos conversado con casi todos y en eso estamos trabajando. El deporte tiene que ser parte de la agenda, el automovilismo es el principal centro de desarrollo e innovación en el mundo, donde casi todo lo que estamos planteando como país está pasando allá. Si es que queremos ser líderes de esta transición energética a través de la minería, innovación, ciencias, uno tiene que estar eso. Grupos como Volkswagen, que corro ahora o Stellantis en el pasado, están constantemente desarrollando e innovando. Por eso era oportuno hablar con el ministro de Minería y de Economía y Turismo“.

“Es cosa de mirar a Argentina, donde el deporte es parte de la agenda del país y ellos son campeones del mundo en todo y Argentina hoy en día existe. Chile hoy en día está un poco fuera del mapa porque no hay muchos referentes y lo que estamos tratando de hacer es crear una plataforma para que cada vez haya más deportistas”.

-¿En que está la llegada a la Fórmula 2?

“No vamos a anunciar nada hasta que esté todo confirmado. Hoy estamos trabajando en eso y estamos diseñando el plan 2027. Los asientos, todo lo que se venga para futuro se define bastante temprano. Los equipos están definiendo lo que se viene para el 2027 en estos meses y en eso estamos negociando básicamente, pero no vamos a confirmar nada hasta que tengamos todo firmado”.

Nico Pino en las 24 horas de Daytona. Logró el 7° lugar en la categoría GTP. Imagen: Instagram

El caso Colapinto como ejemplo

-¿Te gustan los cambios implementados en la F1 en este 2026?

“Al final todas las innovaciones, todos los cambios son cuestionados en la historia del automovilismo. Siempre ha sido disparejo en los años de cambios grandes y además de que la gente se acostumbró a tener carreras más peleadas, pero si uno ve, se ha ido separando entre los equipos que lo han ido desarrollando mejor”.

“No es tan disparejo, quizás es más aburrido porque deben ir gestionando la batería para tener mejor resultado a través de una carrera y eso no es lo ideal, pero siempre en la Fórmula 1 la gestión de neumáticos, combustible, de motor, energía, ha sido un factor muy relevante y en especial cuando la Fórmula 1 intenta cada vez más ir hacia tecnologías se puedan aplicar en el día a día de las personas, pero por eso es que ahora están regulando un poco todos estos cambios para los próximos años volver a algo más natural”.

Nico Pino no descansa en sus días en Chile. Imagen: Instagram

-¿Qué te parece el caso Franco Colapinto en Argentina?

“Yo creo que eso es un gran problema de Chile. Por qué siempre hay que esperar a que el de al lado lo haga primero para poder hacer las cosas grandes nosotros, si al final Chile es un país la raja con todo para poder ser uno de los mejores países del mundo, pero siempre estamos esperando y tomamos pocos riesgos en ese sentido. Eso demuestra que sí es posible, cómo un país que económicamente no está mejor, con mucha más incertidumbre, obviamente más grande, pero que durante estos años la ha tenido más difícil. Aún así, son campeones en todo y es por un tema de mentalidad. Hoy lo que tenemos que hacer es demostrar que sí es posible, como pasó con la generación dorada, con Nicolás Massú, Chino Ríos, etc”.

-Hablando de Argentina, ¿verás la final del Mundial? ¿Tienes a algún favorito?

“Ojalá sea entretenido el partido. Me es indiferente quién gane. Argentina es latinoamericano, pero vivo en España. En realidad me da lo mismo quién gane. Ojalá tengamos una final muy entretenida del Mundial”.